Требовал взятку за снятие с военного учета: будут судить председателя одной из киевских ВВК

В Киеве будут судить главу одной из ВВК за вымогательство взятки. Фото: полиция Киева

В Киеве привлекут к судебной ответственности главу одной из столичных ВВК за взятку в размере трех тысяч долларов США. За эту сумму фигурант дела обещал заказчику снять его с военного учета.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

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Взятка за снятие с военного учета

Как сообщает следствие, в январе 2023 года гражданин Украины обратился в одно из медучреждений столицы для прохождения ВВК и последующего исключения его с военного учета военнообязанных. У мужчины были определенные проблемы со здоровьем.

Заведующий медучреждением в то же время занимал и должность главы военно-врачебной комиссии и заявил, что, несмотря на наличие или отсутствие заболеваний военнообязанного, справку о непригодности к военной службе можно получить только при условии передачи трех тысяч долларов США.

"В ходе контроля за совершение преступления должностного лица задержали после получения 3 тыс. долларов США за оформление вышеупомянутых документов", — говорят в прокуратуре.

В Киеве будут судить главу одной из ВВК за вымогательство взятки. Фото: полиция Киева

У главы ВВК провели тщательные обыски

Во время проведения обысков в служебном кабинете задержанного правоохранители обнаружили 35 тысяч долларов США, а по адресу проживания — еще 55 тысяч долларов.

Также по месту его проживания было обнаружено 89 патронов калибра 5,45х39 мм, которые последний приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Имущество задержанного арестовали

На имущество фигуранта дела наложили арест. Речь идет о денежных средствах в сумме 90 тыс. долларов США, автомобиле Audi Q7 2014 года выпуска, а также двух квартирах в Печерском районе г. Киева, с целью обеспечения их дальнейшей специальной конфискации в доход государства.

В отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде залога.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в столице задержан представитель военно-врачебной комиссии. Она требовала взятку в размере двух тысяч долларов за решение ВВК.