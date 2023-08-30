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Вимагав хабара за зняття з військового обліку: судитимуть голову однієї зі київських ВЛК

30 серпня 2023 15:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вимагав хабара за зняття з військового обліку: судитимуть голову однієї зі київських ВЛК
У Києві судитимуть голову однієї з ВЛК за вимагання хабара. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві притягнуть до судової відповідальності головою однієї із столичних ВЛК за хабар в розмірі три тисячі доларів США. За цю суму фігурант справи обіцяв "замовнику" зняти його з військового обліку.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

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Хабар за зняття з військового обліку

Як повідомляє слідство, у січні 2023 року громадянин України звернувся до одного з медзакладів столиці задля проходження ВЛК і подальшого виключення його з військового обліку військовозобовʼязаних. У чоловіка були певні хвороби зі здоровʼям.

Завідувач медзакладу в той же час обіймав і посаду голови військово-лікарської комісії і заявив, що попри наявність чи відсутність захворювань військовозобовʼязаного, довідку про непридатність до військової служби можна отримати лише за умови передачі три тисячі доларів США.

"У ході контролю за вчинення злочину посадовця затримали після одержання 3 тис. доларів США за оформлення вищезгаданих документів", — кажуть у прокуратурі.

 

У Києві судитимуть голову однієї з ВЛК за вимагання хабара. Фото: поліція Києва

У голови ВЛК провели ретельні обшуки

Під час проведення обшуків в службовому кабінеті затриманого правоохоронці виявили 35 тис. доларів США, а за адресою проживання ще 55 тис. доларів.

Також за місцем його мешкання були виявлені 89 набоїв калібру 5,45х39 мм, які останній придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Майно затриманого арештували

На майно фігуранта справи наклали арешт. Йдеться про грошові кошти у сумі 90 тис. доларів США, автомобіль Audi Q7 2014 року випуску, а також на дві квартири у Печерському районі м. Києва з метою забезпечення їх подальшої спеціальної конфіскації у дохід держави.

Наразі відносно обвинуваченого діє запобіжний захід у вигляді застави.

Йому грозить до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі дві тисячі доларів за рішення ВЛК.

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