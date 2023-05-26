Военнослужащие РФ будут судить за убийство гражданских в Гостомеле

Обстрелянный автомобиль с гражданским в Гостомеле. Фото: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора сообщил, что пятерых военнослужащих РФ будут судить. В Гостомеле они обстреливали гражданские автомобили с мирными жителями.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

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Отмечается, что Киевская городская прокуратура и Печерская окружная прокуратура направили в суд обвинительный акт по пяти военным Российской Федерации. Они расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель.

Установлено, что 25 февраля прошлого года военные Росгвардии из Кемерово и Новокузнецка Кемеровской области, а также из Красноярского края. Оккупанты не выполнили боевую задачу — захват Киева, поэтому отступили и заняли позиции в Гостомеле.

Российские войска в течение шести часов расстреливали автомобили с гражданскими. Жители пгт пытались уехать из зоны боевых действий. В результате действий россиян погибли пять человек и шесть получили ранения.

От оккупантов пострадали 11 гражданских, а свидетелями стали 41 человек. Правоохранители получили видео с камер, расположенных рядом с местом преступления.

"Следствием идентифицированы пять военнослужащих РФ - это командир подразделения ОМОН РФ по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава управления Росгвардии по Красноярскому краю, которые отдавали преступные приказы стрелять по гражданским, а также двое военнослужащих ОМОН и Росгвардии", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Российским военнослужащим заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствие по установлению других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских в Гостомеле, продолжается.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.

В пятницу, 19 мая, СБУ сообщили, что тюремный срок получили "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм". Они штурмовали украинские города на востоке Украины.