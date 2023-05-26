Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Военнослужащие РФ будут судить за убийство гражданских в Гостомеле arrow

Военнослужащие РФ будут судить за убийство гражданских в Гостомеле

26 мая 2023 18:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Военнослужащие РФ будут судить за убийство гражданских в Гостомеле
Обстрелянный автомобиль с гражданским в Гостомеле. Фото: Офис генпрокурора
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Офис генпрокурора сообщил, что пятерых военнослужащих РФ будут судить. В Гостомеле они обстреливали гражданские автомобили с мирными жителями.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

Читайте также:

Осуждение военных РФ

Отмечается, что Киевская городская прокуратура и Печерская окружная прокуратура направили в суд обвинительный акт по пяти военным Российской Федерации. Они расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель.

Установлено, что 25 февраля прошлого года военные Росгвардии из Кемерово и Новокузнецка Кемеровской области, а также из Красноярского края. Оккупанты не выполнили боевую задачу — захват Киева, поэтому отступили и заняли позиции в Гостомеле.

Российские войска в течение шести часов расстреливали автомобили с гражданскими. Жители пгт пытались уехать из зоны боевых действий. В результате действий россиян погибли пять человек и шесть получили ранения.

От оккупантов пострадали 11 гражданских, а свидетелями стали 41 человек. Правоохранители получили видео с камер, расположенных рядом с местом преступления.

"Следствием идентифицированы пять военнослужащих РФ - это командир подразделения ОМОН РФ по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава управления Росгвардии по Красноярскому краю, которые отдавали преступные приказы стрелять по гражданским, а также двое военнослужащих ОМОН и Росгвардии", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Российским военнослужащим заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствие по установлению других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских в Гостомеле, продолжается.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.

В пятницу, 19 мая, СБУ сообщили, что тюремный срок получили "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм". Они штурмовали украинские города на востоке Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас