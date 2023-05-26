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Військовослужбовців РФ судитимуть за вбивство цивільних у Гостомелі

26 травня 2023 18:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Військовослужбовців РФ судитимуть за вбивство цивільних у Гостомелі
Обстріляна автівка з цивільним у Гостомелі. Фото: Офіс генпрокурора
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Офіс генпрокурора повідомив, що п’ятьох військовослужбовців РФ судитимуть. У Гостомелі вони обстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

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Зазначається, що Київська міська прокуратура та Печерська окружна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'яти військових Російської Федерації. Вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у смт Гостомель.

Встановлено, що 25 лютого минулого року військові Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також з Красноярського краю. Окупанти не виконали бойове завдання — захоплення Києва, тому відступили та зайняли позиції в Гостомелі.

Російські війська протягом шести годин розстрілювали автомобілі з цивільними. Мешканці смт намагалися виїхати із зони бойових дій. Внаслідок дій росіян загинуло п'ять осіб та шість отримали поранення.

Від окупантів постраждали 11 цивільних, а свідками стали 41 особа. Правоохоронці отримали відео з камер, які були розташовані поруч із місцем злочину.

"Слідством ідентифіковано п’ятьох військовослужбовців РФ — це командир підрозділу ЗМОП РФ по Красноярському краю, його заступник та військовослужбовець із числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільним, а також двоє військовослужбовців ЗМОП та Росгвардії", — йдеться в повідомлення Офісу генпрокурора.

Російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство щодо встановлення інших російських військовослужбовців, які причетні до розстрілу цивільних в Гостомелі, триває.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.

У п'ятницю, 19 травня, СБУ повідомили, що тюремний строк отримали "вагнерівець" та розвідник окупаційного угруповання "Шторм". Вони штурмували українські міста на сході України.

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