Військовослужбовців РФ судитимуть за вбивство цивільних у Гостомелі
Офіс генпрокурора повідомив, що п’ятьох військовослужбовців РФ судитимуть. У Гостомелі вони обстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Засудження військових РФ
Зазначається, що Київська міська прокуратура та Печерська окружна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'яти військових Російської Федерації. Вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у смт Гостомель.
Встановлено, що 25 лютого минулого року військові Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також з Красноярського краю. Окупанти не виконали бойове завдання — захоплення Києва, тому відступили та зайняли позиції в Гостомелі.
Російські війська протягом шести годин розстрілювали автомобілі з цивільними. Мешканці смт намагалися виїхати із зони бойових дій. Внаслідок дій росіян загинуло п'ять осіб та шість отримали поранення.
Від окупантів постраждали 11 цивільних, а свідками стали 41 особа. Правоохоронці отримали відео з камер, які були розташовані поруч із місцем злочину.
"Слідством ідентифіковано п’ятьох військовослужбовців РФ — це командир підрозділу ЗМОП РФ по Красноярському краю, його заступник та військовослужбовець із числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільним, а також двоє військовослужбовців ЗМОП та Росгвардії", — йдеться в повідомлення Офісу генпрокурора.
Російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Слідство щодо встановлення інших російських військовослужбовців, які причетні до розстрілу цивільних в Гостомелі, триває.
Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.
У п'ятницю, 19 травня, СБУ повідомили, що тюремний строк отримали "вагнерівець" та розвідник окупаційного угруповання "Шторм". Вони штурмували українські міста на сході України.