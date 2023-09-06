Военком из Закарпатья за незаконное снятие с военного учета получил наказание: какое именно

Закарпатский военком Иосиф Бундзяк, который за сотни долларов снимал мужчин с военного учета. Фото: скриншот

Раховский районный суд Закарпатской области признал виновным в превышении служебных полномочий полковника Иосифа Бундзяка, который безосновательно снимал с учета военнообязанных мужчин. Теперь он должен оплатить штраф — 3 400 гривен.

Об этом говорится в постановлении Раховского суда.

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Сообщается, что полковник Бундзяк в должности начальника Раховского РТЦК и СП "штамповал" справки ВЛК о непригодности и снимал мужчин с военного учета. За это время успел "помочь" шестерым уклонистам.

На заседание суда военком не пришел, но подал заявление, в котором признал свою вину, что превысил служебные полномочия.

Напомним, прокуроры раскрыли схему, связанную с незаконной переправой военнообязанных за границу. В рамках этого дела был задержан сотрудник военно-врачебной комиссии в Одессе, а также двое его сообщников.

Группа лиц, включая адвоката, сотрудника военно-врачебной комиссии и двух пособников, сформировала большую схему для уклонения от военной службы. Стоимость этой услуги составляла 10 000 долларов США на человека.