Військком із Закарпаття за незаконне виключення з військового обліку отримав покарання: яке саме

Закарпатський воєнком Йосип Бундзяк, який за сотні доларів знімав чоловіків з військового обліку. Фото: скриншот

Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним у перевищенні службових повноважень полковника Йосипа Бундзяка, який безпідставно виключав з обліку військовозобов'язаних чоловіків. Тепер він має сплатити штраф — 3 400 гривень.

Про це йдеться у постанові Рахівського суду.

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Покарання військкома

Повідомляється, що полковник Бундзяк на посаді начальника Рахівського РТЦК та СП "штампував" довідки ВЛК про непридатність і виключення чоловіків з військового обліку. За цей час встиг "допомогти" шести ухилянтам, які виїхали за кордон.

На засідання суду військком не прийшов, але подав заяву, у якій визнав свою провину, що перевищив службові повноваження.

Нагадаємо, прокурори розкрили схему, пов’язану з незаконною переправою військовозобов’язаних за кордон. В рамках цієї справи було затримано співробітника військово-лікарської комісії в Одесі, а також двох його спільників.

Група осіб, включаючи адвоката, співробітника військово-лікарської комісії та двох пособників, сформувала велику схему для ухиляння від військової служби. Вартість цієї послуги становила 10 000 доларів США на особу.