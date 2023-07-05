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"Отмазывал" мужчин от армии: задержали псевдоработника СБУ

5 июля 2023 18:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Отмазывал" мужчин от армии: задержали псевдоработника СБУ
Правоохранительные органы на месте происшествия. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Виннице задержан мошенник, который выдавал себя за псевдоработника СБУ и помогал за деньги "отмазывать" мужчин от армии. За такие "услуги" с одного клиента он требовал 3 тысячи долларов.

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.

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Следовательно, мошенник организовал так называемую "схему для уклонистов".

Представляясь сотрудником СБУ, он договаривался с должностным лицом военно-медицинского центра перевести одного из мобилизованных на стационарное лечение. После этого "больного" признавали непригодным к службе и он избегал участия в боевых действиях.

Кем оказался мошенник

Мошенником оказался местный житель, которого до этого неоднократно привлекали к ответственности.

Правоохранители провели у мошенника обыски по месту жительства. Там они изъяли 60 патронов к автомату Калашникова.

Какую ответственность понесет мошенник

"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос о вручении ему еще одного подозрения по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрание меры пресечения — содержание под стражей", — говорится в материале.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • СБУ задержала мошенника. Фото: СБУ
  • СБУ задержала мошенника. Фото: СБУ
  • СБУ провела обыски у мошенника. Фото: СБУ
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Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области будут судить мужчину, который призвал к захвату власти. Также обвиняемый призвал украинцев к формированию повстанческих отрядов и организации самого восстания.

Добавим, что СБУ разоблачила работников "Укрзализныци", которые могли сорвать поставки военной техники на фронт.

 

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