"Відмазував" чоловіків від армії: затримали псевдопрацівника СБУ

Правоохоронні органи на місці подій. Фото: СБУ

У Вінниці затримали шахрая, який видавав себе за псевдопрацівника СБУ і допомагав за гроші "відмазувати" чоловіків від армії. За такі "послуги" з одного клієнта він вимагав 3 тисячі доларів.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Читайте також:

"Відмазував" чоловіків від армії

Відтак, шахрай організував так звану "схему для ухилянтів".

Представляючись співробітником СБУ, він домовлявся з посадовцем військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування. Після цього "хворого" визнавали непридатним до служби і він уникав від участі в бойових діях.

Ким виявився шахрай

Шахраєм виявився місцевий житель, якого до цього неодноразово притягували до відповідальності.

Правоохоронці провели у шахрая обшуки за місцем проживання. Там вони вилучили 60 набоїв до автомата Калашникова.

Яку відповідальність понесе шахрай

"Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою", — йдеться у матеріалі.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала шахрая. Фото: СБУ

СБУ затримала шахрая. Фото: СБУ

СБУ провела обшуки у шахрая. Фото: СБУ 1 / 3

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині судитимуть чоловіка, який закликав до захоплення влади. Також обвинувачений закликав українців до формування повстанських загонів та організації самого повстання.

Додамо, що СБУ викрила працівників Укрзалізниці, які могли зірвати поставки військової техніки на фронт.