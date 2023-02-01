На сколько лет могут сесть организаторы вечеринок в Киеве

Что известно о ребятах, которые издевались над девушками в Киеве ради хайпа

В среду, 1 февраля, прессслужба Нацполиции сообщила, что правоохранители провели обыски у скандальных блоггеров, которые спаивали девушек и издевались над ними ради видео. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, двум фигурантам дела уже вручены подозрения, а шестерым — повестки в военкомат.

Новини.LIVE рассказывают все подробности скандала с "пьяными вечеринками", возмутившим соцсети.

"Борцы" с развратом

История получила огласку после того, как ее обнародовала известная телеведущая и продюсер Ярослава Кравченко.

"Утром подписница сбросила аккаунт чуваков, устраивающих вечеринки, накачивают девушек алкоголем и ксанаксом (транквилизатором, который при передозировке вызывает спутанность сознания. — Ред.) и делают стримы, где снимают их без сознания, голыми, показывают части тела, иногда с телами", — написала Кравченко в своем Instagram-аккаунте".

Скриншоты: instagram.com/shalmaza, instagram.com/wom_stories

Трансляцию издевательства над девушками в Instagram и Telegram вел пользователь по имени Андрей с ником casual_andrew_ (ANDREW). Сейчас его аккаунты открыты только для подписчиков, однако феминистское сообщество Wom stories успело запечатлеть самые "яркие" видео.

Судя по ним, группа молодых людей, недавно приехавших в Киев и снявших элитную квартиру для вечеринок, подают свои видео как "всю правду о девушках".

"У каждой телки есть своя цена, и сто процентов я это в Киеве понял. За четыре дня, пацаны, я уже столько этого увидел. Какие бы сюда девушки не приходили, они сразу начинают расспрашивать: "А сколько стоит квартира, а на чем вы ездите?" Б***дь, просто вернет от этого!" – заявляет на видео Андрей.

Скриншот: Telegram-канал ANDREW

То, что организаторы сами развлекались с девушками на вечеринках, не мешает им осуждать вроде бы аморальное поведение "будущих мам".

"Вы выкупаете, что рано или поздно эта блондинка, рычавшая у нас в туалете от ксанакса, будет чьей-то мамой или просто женщиной? Вы просто представьте, пацаны, вот у кого-то из вас будет, бл***дь, такая девушка! ***нуться!" — возмущается новолуние.

Впрочем, из следующих видео становится понятно, что ксанакс и алкоголь попадали в организм девушек не просто так.

"Народ, ее надо накачать! Короче, она говорила, что пить не будет", — советуется Андрей с приятелями в сторож из ночного клуба.

При этом он утверждает, что сам в сексуальные контакты с жертвами вроде бы не вступал.

Скриншот: instagram.com/wom_stories

"За четыре дня я никого, поверьте, не е***ал, я просто угорал, и не на камеру, но были моменты, когда я их даже чморил. Потому что это такие просто одноразки, что я ох***евший", – делится он с подписчиками на одном из видео.

"Просто утопитесь нах*** и те, кто мне пишет за войну!"

"Подвиги" Андрея и его приятелей вызвали среди пользователей соцсетей неоднозначную реакцию. Некоторые комментаторы винят девушек в том, что они "сами согласились" участвовать в пьяных вечеринках и вообще якобы занимаются проституцией. Другие отмечают, что ни один поход на вечеринку не означает согласия на дальнейшее изнасилование и публичное унижение.

Скриншот: Facebook/Ярослава Кравченко

Позже Ярослава Кравченко сообщила, что стали известны имена приятелей casual_andrew_.

"Нашлись имена еще нескольких ребят, которые в этой квартире были и участвовали. Возможно, через некоторое время я получу контакты пострадавших девушек, еще жду. Сейчас консультируюсь в разных направлениях, что можно сделать. Многие журналисты обращаются, чтобы дали больше информации — все, что у меня есть, я дала, а данные и контакты я пока распространять не могу", — рассказала она .

Как ни странно, организаторам секс-вечеринок такая громкая слава почему-то не понравилась. На видео, сохраненных Wom stories, Андрей жалуется на большое количество негативных комментариев.

Скриншот: instagram.com/wom_stories

"Бядь, в принципе, я мог бы сейчас начать оправдываться, объяснять какое-то свое мнение, позицию, но нах***я? Для кого я это буду стараться, если просто у меня аудитория, которая постоянно за мной следит, и так понимает, для чего я это делаю… Я очень счастлив, что у меня такая сознательная аудитория", — заявил Андрей.

"Вы, б***дь, просто утопитесь нах***й те, кто мне пишет за войну, то, что мы делаем такой контент, когда война, и так далее!" — добавил он в другом видео.

Уголовный кодекс

Впрочем, после визита Нацполиции друзья затихли и на момент опубликования этого материала никаких новых обращений к своей "сознательной аудитории" не обнародовали. В то же время прессслужба Нацполиции уже отчиталась о начатом уголовном внедрении и следственных и розыскных мерах "в столице и еще одном регионе государства".

Если во время расследования будет доказано, что Андрей или кто-то из его друзей действительно изнасиловали девушек (а изнасилование статья 152 УК определяет как "совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любой -какого-либо другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица"), то им грозит от трех до пяти лет . А если будет доказано, что изнасилование было групповым — от семи до двенадцати лет .

Также Уголовный кодекс предусматривает наказание за сексуальное насилие — "совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего" ( статья 153 УК ). За это, в зависимости от обстоятельств преступления, можно получить лишение свободы до пяти или пятнадцати ле , а в особо тяжелых случаях — и пожизненно".

Фото: УНИАН

Отдельный пункт – незаконное введение любым способом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в организм другого лица против его воли (статья 314 УК) . Если будет доказано, что девушек накачивали ксанаксом без их ведома, то молодым людям в целом грозит от двух до двенадцати лет тюрьмы . Приблизительно такие же наказания предусматривает и статья 315 - "склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Право на конфиденциальность

Впрочем, даже если следствие не выявит признаков изнасилования или закачки жертв психотропами, действия секс-блоггеров все равно могут быть трактованы как нарушение прав других лиц. В частности, выкладывание в соцсети унизительных фото и видео подпадает под статью 307 Гражданского кодекса и может стать как минимум поводом к судебному иску со стороны пострадавших девушек.

"Согласно гражданскому законодательству, каждый имеет право на свою конфиденциальность и на свое изображение. То есть человек имеет право разрешить это публиковать или не разрешить. Это не распространяется только на чиновников и тех, кто занимает руководящие должности на государственных предприятиях. Почему — потому что даже ЕСПЧ неоднократно отмечал, что если человек соглашается быть чиновником, то он тем самым соглашается на большую открытость перед обществом, поскольку он находится на его, общества, иждивении", — объяснил Новини.LIVE юрист Алексей Бебель.

Алексей Бебель. Фото: resonance.ua

При этом право на конфиденциальность сохраняется даже тогда, когда человек находится вне собственного дома.

"Даже когда съемки ведутся где-то на улице и кто-то попадает в кадр, он имеет право сказать: "Удалите меня из записи". И только если он этого не говорит, тогда мы можем сказать, что это было молчаливое согласие - конечно, в случае, если человек действительно все это видит и понимает, что его снимают. При этом важно, что эта съемка не должна быть скрытой — не зря вывешиваются вывески: "Ведется видеонаблюдение". То есть человека заранее предупреждают, что здесь ведется съемка", — сказал Бебель.

По его словам, в случае если во время следствия не будет найден состав уголовного преступления, а будет установлено, что возбуждено только гражданское законодательство, то уголовное ведение будет закрыто. Тем не менее, после этого лица, права которых нарушены, могут сами обратиться в суд с иском о возмещении.

Впрочем, в случае с организаторами секс-вечеринок в Киеве могут всплыть на поверхность и другие моменты.

"Если выложенные фотографии или видео балансируют на грани порно, нужно проводить экспертизу, является ли это изготовлением и распространением порнографии. Могут быть и другие составы преступления — например, не так часто расследующие преступления против общественного порядка, которые не так часто попадают в работу . Здесь нужно изучать вопрос глубоко — в частности, устанавливать мотив. Это предмет работы Национальной полиции", — сказал Алексей Бебель.

Фото: pexels.com