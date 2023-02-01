На скільки років можуть сісти організатори вечірок у Києві

Що відомо про хлопців, які знущалися з дівчат у Києві заради хайпу

У середу, 1 лютого, пресслужба Нацполіції повідомила, що правоохоронці провели обшуки у скандальних блогерів, які споювали дівчат та знущалися з них заради відео. Як повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, двом фігурантам справи вже вручено підозри, а шістьом — повістки до військкомату.

Новини.LIVE розповідають всі подробиці скандалу з "п'яними вечірками", який обурив соцмережи.

"Борці" з розпустою

Історія набула розголосу після того, як її оприлюднила відома телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко.

"Зранку підписниця скинула акаунт чуваків, що влаштовують вечірки, накачують дівчат алкоголем і ксанаксом (транквілізатором, який при передозуванні спричиняє сплутаність свідомості. — Ред.) і роблять стріми, де знімають їх непритомними, голими, показують частини тіла, інколи знімають ґвалтування руками", — написала Кравченко у своєму Instagram-акаунті.

Скріншоти: instagram.com/shalmaza, instagram.com/wom_stories

Трансляції знущання над дівчатами в Instagram та Telegram вів користувач на ім’я Андрій з ніком casual_andrew_ (ANDREW). Зараз його акаунти відкриті тільки для підписників, однак феміністична спільнота Wom stories встигла зберегти найбільш "яскраві" відео.

Судячи з них, група молодиків, які нещодавно приїхали до Києва та зняли елітну квартиру для вечірок, подають свої відео як "усю правду про дівчат".

"У кожної тьолки є своя ціна, і сто відсотків я це в Києві зрозумів. За чотири дні, пацани, я вже стільки цього побачив. Які б сюди дівчата не приходили, вони відразу починають розпитувати: "А скільки коштує квартира, а на чому ви їздите?" Б***дь, аж просто верне від цього!" — заявляє на відео Андрій.

Скріншот: Telegram-канал ANDREW

Те, що організатори самі розважалися з дівчатами на вечірках, не заважає їм засуджувати начебто аморальну поведінку "майбутніх мам".

"Ви викупаєте, що рано чи пізно ця блондинка, яка ригала у нас в туалеті від ксанаксу, буде чиєюсь мамою або просто жінкою? Ви просто уявіть, пацани, ось в когось з вас буде, бл***дь, така дівчина! Ї***нутись!" — обурюється молодик.

Утім, з наступних відео стає зрозумілим, що ксанакс та алкоголь потрапляли до організму дівчат не просто так.

"Народ, її треба накачати! Карочє, вона казала, що пити не буде", — радиться Андрій з приятелями у сторіз з нічного клубу.

При цьому він стверджує, що сам у сексуальні контакти з жертвами нібито не вступав.

Скріншот: instagram.com/wom_stories

"За чотири дні я нікого, повірте, не ї***ав, я просто угорав, і не на камеру, але були моменти, коли я їх навіть чморив. Бо це такі просто одноразки, шо я ох***євший", — ділиться він з підписниками на одному з відео.

"Просто втопіться нах***й ті, хто мені пише за війну!"

"Подвиги" Андрія та його приятелів спричинили серед користувачів соцмереж неоднозначну реакцію. Деякі коментатори звинувачують дівчат у тому, що вони "самі згодилися" брати участь у п’яних вечірках і взагалі нібито займаються проституцією. Інші зазначають, що жоден похід на вечірку не означає згоди на подальше ґвалтування й публічне приниження.

Скріншот: Facebook/Ярослава Кравченко

Пізніше Ярослава Кравченко повідомила, що стали відомі імена приятелів casual_andrew_.

"Знайшлися імена ще кількох хлопців, які в цій квартирі були і брали участь. Можливо, через деякий час я отримаю контакти постраждалих дівчат, ще чекаю. Зараз консультуюся в різних напрямах, що можна зробити. Багато журналістів звертається, щоб дала більше інформації — все, що в мене є, я дала, а дані й контакти я поки розповсюджувати не можу", — розповіла вона у сторіз.

Як не дивно, організаторам секс-вечірок така гучна слава чомусь не сподобалася. На відео, збережених Wom stories, Андрій скаржиться на велику кількість негативних коментарів.

Скріншот: instagram.com/wom_stories

"Б***ядь, в принципі, я міг би зараз почати виправдовуватися, пояснювати якусь свою думку, позицію, але нах***я? Для кого я оце буду старатися, якщо просто в мене аудиторія, яка постійно за мною слідкує, і так розуміє, для чого я це роблю… Я дуже щасливий, що у мене така свідома аудиторія", — заявив Андрій.

"Ви, б***дь, просто втопіться нах***й ті, хто мені пише за війну, те, що ми робимо такий контент, коли війна, і так далі!" — додав він в іншому відео.

Кримінальний кодекс

Утім, після візиту Нацполіції приятелі затихли і на момент опублікування цього матеріалу жодних нових звернень до своєї "свідомої аудиторії" не оприлюднювали. Водночас пресслужба Нацполіції вже відзвітувалася про розпочате кримінальне впровадження і слідчі та розшукові заходи "у столиці та ще одному регіоні держави".

Якщо під час розслідування буде доведено, що Андрій або хтось із його друзів дійсно ґвалтували дівчат (а зґвалтування стаття 152 КК визначає як "вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи"), то їм загрожує від трьох до п’яти років. А якщо буде доведено, що зґвалтування було груповим — то від семи до дванадцяти років.

Також Кримінальний кодекс передбачає покарання за сексуальне насильство — "вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи" (стаття 153 КК). За це, залежно від обставин злочину, можна отримати позбавлення волі до п’яти або п’ятнадцяти років, а в особливо важких випадках — і довічне.

Фото: УНІАН

Окремий пункт — незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі (стаття 314 КК). Якщо буде доведено, що дівчат накачували ксанаксом без їхнього відома, то молодикам у цілому загрожує від двох до дванадцяти років в’язниці. Приблизно такі ж покарання передбачає і стаття 315 — "схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Право на приватність

Утім, навіть якщо слідство не виявить ознак зґвалтування або накачування жертв психотропами, дії секс-блогерів усе одно можуть бути трактовані як порушення прав інших осіб. Зокрема, викладення у соцмережі принизливих фото та відео підпадає під статтю 307 Цивільного кодексу і може стати як мінімум приводом до судового позову з боку постраждалих дівчат.

"Згідно з цивільним законодавством, кожен має право на свою приватність і на своє зображення. Тобто людина має право дозволити це публікувати або не дозволити. Це не розповсюджується лише на чиновників і тих, хто обіймає керівні посади на державних підприємствах. Чому — тому що навіть ЄСПЛ неодноразово наголошував на тому, що якщо людина погоджується бути чиновником, то вона тим самим погоджується на більшу відкритість перед суспільством, оскільки вона перебуває на його, суспільства, утриманні", — пояснив Новини.LIVE юрист Олексій Бебель.

Олексій Бебель. Фото: resonance.ua

При цьому право на приватність зберігається навіть тоді, коли людина перебуває поза власним помешканням.

"Навіть коли зйомки ведуться десь на вулиці і хтось попадає в кадр, він має право сказати: "Видаліть мене із запису". І тільки якщо він цього не каже, тоді ми можемо сказати, що це була мовчазна згода — звісно, у випадку, якщо людина дійсно все це бачить і розуміє, що її знімають. При цьому важливо, що ця зйомка не має бути прихованою — недарма ж вивішуються вивіски: "Ведеться відеоспостереження". Тобто людину заздалегідь попереджують, що тут ведеться зйомка", — сказав Бебель.

За його словами, у разі якщо під час слідства не буде знайдено складу кримінального злочину, а буде встановлено, що порушено лише цивільне законодавство, то кримінальне впровадження буде закрите. Тим не менш, після цього особи, права яких порушені, можуть самі звернутися до суду з позовом про відшкодування.

Утім, у випадку з організаторами секс-вечірок у Києві можуть сплисти на поверхню й інші моменти.

"Якщо викладені світлини або відео балансують на межі порно, треба проводити експертизу, чи є це виготовленням та розповсюдженням порнографії. Можуть бути й інші склади злочину — наприклад, злочин проти громадського порядку, які не так часто розслідують і які не так часто потрапляють у роботу. Тут треба вивчати питання глибоко — зокрема, встановлювати мотив. Це предмет роботи Національної поліції", — сказав Олексій Бебель.

Фото: pexels.com