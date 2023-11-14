ВАКС одобрил конфискацию активов дочери коллаборанта Сальдо

Ирина Сальдо – дочь русского гауляйтера Владимира Сальдо. Фото:Twitter

ВАКС Украины одобрил второй иск Министерства юстиции о конфискации активов коллаборанта Владимира Сальдо . В этот раз арестованы активы его дочери Ирины и компании "Проектно-строительная фирма "Херсонбуд".

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

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Таким образом, ВАКС постановил конфисковать:

1 274 грн 15 коп., хранящихся на счете в АО "СЭНС БАНК";

413 911 грн 39 коп., хранящихся на счете в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",

$319,88 долл., хранящихся на счете в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

€1 174,71, хранящихся на счете в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

8,5636% акций ПАО "Проектно-строительная фирма "Херсонбуд", в количестве 132 211 шт., номинальная стоимость — 1 грн 5 коп.

Ирина Сальдо — что известно

Ирина Сальдо. Источник: соцсети

Отметим, что Ирина Сальдо — единственная дочь российского коллаборанта Владимира Сальдо. По данным YouControl по отношению к акционерам ЧАО Проектно-строительная фирма "Херсонбуд" вместо самого коллаборанта в списках акционеров фигурирует именно она. Кроме строительного бизнеса, по данным YouControl, Ирина Сальдо является бенефициаром ООО "БЕБКО-АВТО" - компании с уставным капиталом 1,8 миллиона гривен (доля в 55%). Также она является одной из владелиц ООО "КОНКА" (доля — 40%) — предприятия, которое занимается развлечениями и отдыхом.

Сама же Ирина Сальдо сейчас проживает во Франции у Ниццы и занимается недвижимостью. За время полномасштабного вторжения она удалила свои актуальные социальные сети. Хотя как удалось выяснить, раньше у нее была страница в Instagram, где как коуч, брала деньги за "медитации и энергопрактики".

Напомним, что ранее Малиновский райсуд Одессы вынес вердикт Владимиру Сальдо по обвинению в государственной измене, приговорив его к 15 годам лишения свободы через возраст. В ответ коллаборант заявил, что правосудия в Украине "не существует", и обвинил во всем Зеленского.