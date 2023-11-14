ВАКС схвалив конфіскацію активів доньки колаборанта Сальдо

Ірина Сальдо — донька російського гауляйтера Володимира Сальдо. Фото:Twitter

ВАКС України схвалив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів колаборанта Володимира Сальдо. Цього разу заарештовано активи його доньки Ірини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд".

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

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Таким чином, ВАКС постановив конфіскувати:

1 274 грн 15 коп., які зберігаються на рахунку в АТ "СЕНС БАНК";

413 911 грн 39 коп., які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",

$319,88 дол., які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

€1 174,71, які зберігаються на рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

8,5636% акцій ПАТ "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", у кількості 132211 шт., номінальна вартість - 1 грн 5 коп.

Ірина Сальдо — що відомо

Ірина Сальдо. Джерело: соцмережі

Відзначимо, що Ірина Сальдо — єдина донька російського колаборанта Володимира Сальдо. За даними YouControl щодо акціонерів ПрАТ Проєктно-будівельна фірма "Херсонбуд" замість самого колаборанта в списках акціонерів фігурує саме вона. Окрім будівельного бізнесу, за даними YouControl, Ірина Сальдо є бенефіціаром ТОВ "БЕБКО-АВТО" — компанії зі статутним капіталом 1,8 мільйона гривень (частка у 55 %). Також вона є однією із власниць ТОВ "КОНКА" (доля — 40 %) — підприємства, яке займається розвагами та відпочинком.

Сама ж Ірина Сальдо зараз проживає у Франції біля Ніцци та займається нерухомістю. За час повномасштабного вторгнення вона видалила свої актуальні соцмережі. Хоча як вдалося з'ясувати, раніше вона мала сторінку в Instagram, де як коуч, брала гроші за "медитації та енергопрактики".

Нагадаємо, що раніше Малиновський райсуд Одеси виніс вердикт Володимиру Сальдо за звинуваченням того у державній зраді, засудивши його до 15 років позбавлення волі через вік. У відповідь колаборант заявив, що правосуддя в Україні "не існує", та звинуватив в усьому Зеленського.