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ВАКС отменил приговор депутату Ирине Констанкевич и закрыл дело

17 июля 2023 17:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВАКС отменил приговор депутату Ирине Констанкевич и закрыл дело
Народный депутат Ирина Констанкевич. Фото: Волинські новини
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Высший апелляционный суд Украины удовлетворил заявление народного депутата от группы "За будущее" Ирины Констанкевич и отменил приговор. Ранее суд признал Констанкевич виновной в представлении недостоверной декларации. 

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В сообщении говорится, что поскольку срок давности по данному делу истек, судьям не оставалось другого решения, кроме как прекратить процесс.

В конце марта ВАКС вынес решение, согласно которому Констанкевич не указала в декларации арендованную ею квартиру в Киеве. Ей было запрещено занимать государственные посты на год, а также наложен штраф в размере 44 200 гривен. Кроме того, она обязана была компенсировать расходы на проведение экспертизы и лишиться своего депутатского мандата.

Однако срок давности по данному делу истек в начале апреля, что привело к освобождению от исполнения наказания. Констанкевич представила ежегодную декларацию в 2020 году. 

"Хуже всего, то, что сейчас обнаружить ложь в декларациях или необоснованные активы нардепов и других чиновников почти невозможно. Поскольку нардепы до сих пор не возобновили обязательное декларирование, публичный доступ к декларациям и полные проверки", — говорится в сообщении ЦПК.

Напомним, что 11 июля, НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины с Тернопольщины Людмиле Марченко, которая помогала мужчинам выезжать за границу. Одна из взяток, которую она получила, выбросила через собственный забор для того, чтобы отвести от себя подозрения.

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