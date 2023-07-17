ВАКС скасував вирок депутатку Ірині Констанкевич та закрив справу

Народний депутат Ірина Констанкевич. Фото: Волинські новини

Вищий апеляційний суд України задовольнив заяву народної депутатки від групи "За майбутнє" Ірини Констанкевич та скасувала вирок. Раніше суд визнав Констанкевич винною у поданні недостовірної декларації.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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У повідомленні йдеться, що оскільки термін давності у цій справі минув, суддям не залишалося іншого рішення, окрім як припинити процес.

Наприкінці березня ВАКС винесло рішення, згідно з яким Констанкевич не вказала у декларації орендовану нею квартиру у Києві. Їй було заборонено обіймати державні посади на рік, а також накладено штраф у розмірі 44 200 гривень. Крім того, вона зобов'язана була компенсувати витрати на проведення експертизи та втратити свій депутатський мандат.

Проте термін давності у цій справі минув на початку квітня, що призвело до звільнення від виконання покарання. Констанкевич подала щорічну декларацію у 2020 році.

"Найгірше, те, що зараз виявити брехню в деклараціях чи необґрунтовані активи нардепів та інших чиновників майже неможливо. Оскільки нардепи досі не відновили обов'язкового декларування, публічний доступ до декларацій та повні перевірки", — йдеться у повідомленні ЦПК.

Нагадаємо, що 11 липня НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці України з Тернопільщини Людмилі Марченко, яка допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Один із хабарів, який вона отримала, викинула через власний паркан для того, щоб відвести від себе підозри.