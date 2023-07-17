ВАКС скасував вирок депутатку Ірині Констанкевич та закрив справу
Вищий апеляційний суд України задовольнив заяву народної депутатки від групи "За майбутнє" Ірини Констанкевич та скасувала вирок. Раніше суд визнав Констанкевич винною у поданні недостовірної декларації.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Суд скасував вирок Ірині Констанкевич
У повідомленні йдеться, що оскільки термін давності у цій справі минув, суддям не залишалося іншого рішення, окрім як припинити процес.
Наприкінці березня ВАКС винесло рішення, згідно з яким Констанкевич не вказала у декларації орендовану нею квартиру у Києві. Їй було заборонено обіймати державні посади на рік, а також накладено штраф у розмірі 44 200 гривень. Крім того, вона зобов'язана була компенсувати витрати на проведення експертизи та втратити свій депутатський мандат.
Проте термін давності у цій справі минув на початку квітня, що призвело до звільнення від виконання покарання. Констанкевич подала щорічну декларацію у 2020 році.
"Найгірше, те, що зараз виявити брехню в деклараціях чи необґрунтовані активи нардепів та інших чиновників майже неможливо. Оскільки нардепи досі не відновили обов'язкового декларування, публічний доступ до декларацій та повні перевірки", — йдеться у повідомленні ЦПК.
Нагадаємо, що 11 липня НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці України з Тернопільщини Людмилі Марченко, яка допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Один із хабарів, який вона отримала, викинула через власний паркан для того, щоб відвести від себе підозри.