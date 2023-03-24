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ВАКС согласовал арест советника Сенниченко

24 марта 2023 22:05
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения советнику Сенниченко
Бывший Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки. Группа преступников, возглавляемых бывшим Председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, в течение 2019-2021 годов присвоила более 500 млн грн средств "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Решение суда

Судья ВАКС избрал меру пресечения одному из бывших исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода". Так суд отказал в содержании под стражей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога. Участник преступной группировки должен заплатить почти в десять раз меньше, чем присвоили преступники, а именно 5904800 грн. Также суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога", — информирует САП.

С решением суда прокурор не согласился и планирует обжаловать его в Апелляционной палате ВАКС.

Ранее мы писали, что объявленному в розыск экснардепу Александру Грановскому Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Грановского считают организатором коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе.

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