Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения советнику Сенниченко

Бывший Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки. Группа преступников, возглавляемых бывшим Председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, в течение 2019-2021 годов присвоила более 500 млн грн средств "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Решение суда

Судья ВАКС избрал меру пресечения одному из бывших исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода". Так суд отказал в содержании под стражей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога. Участник преступной группировки должен заплатить почти в десять раз меньше, чем присвоили преступники, а именно 5904800 грн. Также суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога", — информирует САП.

С решением суда прокурор не согласился и планирует обжаловать его в Апелляционной палате ВАКС.

Ранее мы писали, что объявленному в розыск экснардепу Александру Грановскому Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Грановского считают организатором коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе.