Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід раднику Сенниченка

Колишній Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинного угруповання. Група злочинців, яких очолював колишній Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, протягом 2019-2021 років привласнила понад 500 млн грн коштів "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Рішення суду

Суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу". Так суд відмовив у триманні під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави. Учасник злочинного угруповання має заплатити майже у десять разів менше, ніж привласнили злочинці, а саме 5 904 800 грн. Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обов’язків.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави", — інформує САП.

З рішенням суду прокурор не погодився та планує оскаржувати його в Апеляційній палаті ВАКС.

Раніше ми писали, що оголошеному у розшук екснардепу Олександру Грановському, Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Грановського вважають організатором корупційної схеми на Одеському припортовому заводі.