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ВАКС погодив арешт радника Сенниченка

24 березня 2023 22:05
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід раднику Сенниченка
Колишній Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинного угруповання. Група злочинців, яких очолював колишній Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, протягом 2019-2021 років привласнила понад 500 млн грн коштів "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Рішення суду

Суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу". Так суд відмовив у триманні під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави. Учасник злочинного угруповання має заплатити майже у десять разів менше, ніж привласнили злочинці, а саме 5 904 800 грн. Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обов’язків.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави", — інформує САП.

З рішенням суду прокурор не погодився та планує оскаржувати його в Апеляційній палаті ВАКС.

Раніше ми писали, що оголошеному у розшук екснардепу Олександру Грановському, Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Грановського вважають організатором корупційної схеми на Одеському припортовому заводі.

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