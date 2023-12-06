ВАКС избрал меру пресечения судье Юрию Сливе

Юрий Слива, судья Киевского апелляционного суда. Фото: УНИАН

В Высшем антикоррупционном суде назначил для Юрия Сливы меру пресечения — содержание под стражей на два месяца с залогом 2,5 миллиона гривен. Он является вторым из четырех судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки.

Об этом сообщили в ВАКС.

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Во время заседания Слива заявил, что не знал, что в упаковке из-под кофе, который ему передал Игорь Палленник, были деньги. Он пытался заверить, будто думал, что там был кофе.

"Я должен был отвезти Палленника и Глиняного на железнодорожный вокзал, они ехали во Львов на конференцию судей. Перед тем, как выехать из суда мы встретились с Палленником, он угостил меня кофе. Он часто привозил кофе из Львова и давал его коллегам, поэтому для меня это не было чем-то необычным", — говорил Слива.

Он отметил, что положил упаковку из-под кофе себе в куртку, и все уехали на вокзал. Уже возле работников НАБУ всех задержали.

"Правоохранители вытащили из машины Палленника и Глиняного, меня оставили в машине, подумав, что я водитель. Пока я сидел в машине, вспомнил об упаковке с кофе, решил ее достать и когда достал понял, что там деньги. У меня был шок", — рассказывает Слива.

Думал, что в баночке кофе

По его словам, он подумал, что если подойти к детективам и сказать о деньгах, это будет выглядеть странно.

"Первый час следственных действий детективы даже не спрашивали мою фамилию, они думали, что я являюсь водителем. Затем детективы сказали, что сейчас будут проводить обыск всех, кто был в машине. В этот момент я понял, что деньги в упаковке из-под кофе могут найти, и решил спрятать их под ремень", — рассказывает Слива.

После того, как банк из-под кофе был обнаружен, следователи НАБУ спросили Слива кто он, и только тогда он признался, что является судьей.

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