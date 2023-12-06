ВАКС обрав запобіжний захід судді Юрію Сливі

Юрій Слива, суддя Київського апеляційного суду. Фото: УНІАН

У Вищому антикорупційному суді призначив для Юрія Сливи запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці із заставою 2,5 мільйони гривень. Він є другим з чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомили у ВАКС.

Читайте також:

Засідання у справі отримання хабаря суддями

Під час засідання Слива заявив, що він не знав, що в упаковці з-під кави, яку йому передав Ігор Палленник, були гроші. Він намагався запевнити, ніби думав, що там була кава.

"Я мав відвезти Палленника та Глиняного на залізничний вокзал, вони їхали до Львова на конференцію суддів. Перед тим, як виїхати з суду ми зустрілися з Палленником, він пригостив мене кавою. Він часто привозив каву зі Львова і давав її колегам, тож для мене це не було чимось незвичайним", — говорив Слива.

Він зазначив, що поклав упаковку з-під кави собі до куртки, і всі поїхали на вокзал. Вже біля працівники НАБУ всіх затримали.

"Правоохоронці витягли з машини Палленника та Глиняного, мене залишили в машині, подумавши, що я водій. Поки я сидів у машині, згадав про упаковку з кавою, вирішив її дістати і коли дістав зрозумів, що там гроші. У мене був шок", — розповідає Слива.

Думав, що в баночці кава

За його словами, він подумав, що якщо підійти до детективів і сказати про гроші, то це виглядатиме дивно.

"Перша година слідчих дій детективи навіть не питали моє прізвище, вони думали, що я є водієм. Потім детективи сказали, що зараз проводитимуть обшук усіх, хто був у машині. У цей момент я зрозумів, що гроші в упаковці з-під кави можуть знайти, і вирішив сховати їх під ремінь", — розповідає Слива.

Після того, як банка з-під кави була виявлена, слідчі НАБУ спитали Сливу хто він, і лише тоді він зізнався, що є суддею.

Раніше ми повідомляли, що у Києві судитимуть начальницю відділу Дніпровської районної державної адміністрації. Її звинувачують у розтраті державних коштів під час закупівлі стільців для облаштування укриттів.