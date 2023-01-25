ВАКС избрал меру пресечения Василию Лозинскому — что известно

Василия Лозинского подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Ему назначили круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подробности

Отмечается, что экс-чиновнику избран круглосуточный домашний арест, сроком на два месяца. Василий Лозинский обязуется выполнять следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы

воздерживаться от общения со свидетелями по делу

сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу

носить электронное средство контроля — браслет

Известно, что действие меры пресечения истекает 22 марта 2023 года. Ранее ВАКС избрал меру пресечения еще трем подозреваемым по этому делу: предпринимателю, которого следствие считает организатором предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра, одному из пособников предпринимателя, доверенному лицу замминистра. Все они взяты под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве судья "забыл" задекларировать квартиру за почти 5 млн гривен.