ВАКС избрал меру пресечения Василию Лозинскому — что известно

ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин: что известно
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Ему назначили круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.
Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин: что известно
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Подробности
Отмечается, что экс-чиновнику избран круглосуточный домашний арест, сроком на два месяца. Василий Лозинский обязуется выполнять следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову
- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу
- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу
- носить электронное средство контроля — браслет
Известно, что действие меры пресечения истекает 22 марта 2023 года. Ранее ВАКС избрал меру пресечения еще трем подозреваемым по этому делу: предпринимателю, которого следствие считает организатором предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра, одному из пособников предпринимателя, доверенному лицу замминистра. Все они взяты под стражу с возможностью внесения залога.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве судья "забыл" задекларировать квартиру за почти 5 млн гривен.