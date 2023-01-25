ВАКС обрав запобіжний захід Василю Лозинському — що відомо

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Йому призначили цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
-
Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"
-
На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб
-
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо
-
Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики
-
Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України
-
До танкової коаліції для України готова приєднатися ще одна країна ЄС, — ЗМІ
-
Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому
-
Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу з українським брендом
-
Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних
-
В Україні зросло споживання електроенергії: в Укренерго назвали причину
Деталі
Зазначається, що експосадовцю обрано цілодобовий домашній арешт, строком на два місяці. Василь Лозинський зобов'язується виконувати такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом
- не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду
- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі
- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон
- носити електронний засіб контролю — браслет
Відомо, що дія запобіжного заходу закінчується 22 березня 2023 року. Раніше ВАКС обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у цій справі: підприємцю, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра, одному з пособників підприємця, довіреній особі заступника міністра. Всіх їх взято під варту з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві суддя "забув" задекларувати квартиру за майже 5 млн гривень.