ВАКС обрав запобіжний захід Василю Лозинському — що відомо

Василя Лозинського підозрюють в отриманні 400 тис. доларів хабара

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Йому призначили цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Деталі

Зазначається, що експосадовцю обрано цілодобовий домашній арешт, строком на два місяці. Василь Лозинський зобов'язується виконувати такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом

не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи

утримуватися від спілкування зі свідками у справі

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон

носити електронний засіб контролю — браслет

Відомо, що дія запобіжного заходу закінчується 22 березня 2023 року. Раніше ВАКС обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у цій справі: підприємцю, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра, одному з пособників підприємця, довіреній особі заступника міністра. Всіх їх взято під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві суддя "забув" задекларувати квартиру за майже 5 млн гривень.