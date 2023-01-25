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ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо

25 січня 2023 13:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ВАКС обрав запобіжний захід Василю Лозинському — що відомо
Василя Лозинського підозрюють в отриманні 400 тис. доларів хабара
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Йому призначили цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Деталі

Зазначається, що експосадовцю обрано цілодобовий домашній арешт, строком на два місяці. Василь Лозинський зобов'язується виконувати такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом
  • не відлучатися із  Києва без дозволу детектива, прокурора або суду
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі
  • здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон
  • носити електронний засіб контролю — браслет

Відомо, що дія запобіжного заходу закінчується 22 березня 2023 року. Раніше ВАКС обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у цій справі: підприємцю, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра, одному з пособників підприємця, довіреній особі заступника міністра. Всіх їх взято під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві суддя "забув" задекларувати квартиру за майже 5 млн гривень.

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