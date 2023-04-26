В Житомире школьная бухгалтер "сэкономила" для себя чужие зарплаты на сумму свыше 1,3 млн грн

Задержание экс-бухгалтера. Фото: Житомирская областная прокуратура

В одной из начальных школ Житомира главная бухгалтер в 2022 году обворовала учебное заведение на 1,3 млн грн. Эти средства она начисляла себе.

Об этом сообщают прессслужбы Национальной полиции и Житомирской областной прокуратуры.

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Корыстная бухгалтерша

Правоохранители обнаружили факт махинаций с заработными платами в одной из начальных школ Житомирской области.

Как выяснило следствие, в 2022 году жительница Житомира, занимавшая должность главной бухгалтера в учебном заведении, недоначисляла работникам начальной школы надлежащие выплаты.

Эти средства она начисляла себе, внося в бухгалтерские документы ложные данные.

Таким образом, она присвоила 1,332 млн грн.

Для получения этих средств злоумышленница использовала разные банковские карты.

Подозрение и суд

Бывшей бухгалтерке сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас в суде решаются вопросы об избрании ей меры пресечения, а также наложения ареста на имущество для возмещения причиненного ущерба.

Напомним, ранее в Одесской области заместительницу директора школы поймали на том, что она присвоила антисептик.