Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Житомире школьная бухгалтер "сэкономила" для себя чужие зарплаты на сумму свыше 1,3 млн грн arrow

В Житомире школьная бухгалтер "сэкономила" для себя чужие зарплаты на сумму свыше 1,3 млн грн

26 апреля 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Житомире школьная бухгалтер "сэкономила" для себя чужие зарплаты на сумму свыше 1,3 млн грн
Задержание экс-бухгалтера. Фото: Житомирская областная прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В одной из начальных школ Житомира главная бухгалтер в 2022 году обворовала учебное заведение на 1,3 млн грн. Эти средства она начисляла себе.

Об этом сообщают прессслужбы Национальной полиции и Житомирской областной прокуратуры.

Читайте также:

Корыстная бухгалтерша

Правоохранители обнаружили факт махинаций с заработными платами в одной из начальных школ Житомирской области.

Как выяснило следствие, в 2022 году жительница Житомира, занимавшая должность главной бухгалтера в учебном заведении, недоначисляла работникам начальной школы надлежащие выплаты.

Эти средства она начисляла себе, внося в бухгалтерские документы ложные данные.

Таким образом, она присвоила 1,332 млн грн.

Для получения этих средств злоумышленница использовала разные банковские карты.

Подозрение и суд

Бывшей бухгалтерке сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас в суде решаются вопросы об избрании ей меры пресечения, а также наложения ареста на имущество для возмещения причиненного ущерба.

Напомним, ранее в Одесской области заместительницу директора школы поймали на том, что она присвоила антисептик.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас