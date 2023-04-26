В Житомирі шкільна бухгалтерка "зекономила" для себе чужі зарплати на суму понад 1,3 млн грн

Затримання ексбухгалтерки. Фото: Житомирська обласна прокуратура

У одній із початкових шкіл Житомира головна бухгалтерка 2022 року обікрала навчальний заклад на 1,3 млн грн. Ці кошти вона нараховувала собі.

Про це повідомляють пресслужби Національної поліції та Житомирської обласної прокуратури.

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Правоохоронці виявили факт махінацій із заробітними платами у одній із початкових шкіл Житомирської області.

Як з’ясувало слідство, 2022-го року мешканка Житомира, яка займала посаду головної бухгалтерки у навчальному закладі, недонараховувала працівникам початкової школи належні виплати.

Натомість ці кошти вона нараховувала собі, вносячи до бухгалтерських документів неправдиві дані.

Таким чином, вона присвоїла 1,332 млн грн.

Для отримання цих коштів зловмисниця використовувала різні банківські картки.

Підозра і суд

Колишній уже бухгалтерці повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Зараз в суді вирішуються питання про обрання їй запобіжного заходу, а також накладення арешту на майно для відшкодування заподіяних збитків.

Нагадаємо, раніше на Одещині заступницю директорки школи спіймали на тому, що вона привласнила антисептик.