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В Запорожье должностное лицо ТЦК отбирало у предприятия автомобили якобы на нужды ВСУ

7 октября 2023 12:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье должностное лицо ТЦК отбирало у предприятия автомобили якобы на нужды ВСУ
Следственные действия в отношении работника ТЦК и СП. Фото: ГБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований разоблачило злоупотребление в запорожском военкомате. Чиновник территориального центра комплектования и социальной поддержки изымал у предприятия автомобили, якобы на нужды военных.

Об этом сообщили в ГБР.

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья. Он безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации автомобили на сумму в 11 млн грн.

В начале российского полномасштабного вторжения офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия. При этом он руководствовался исключительно собственным мнением.

Пришел с вооруженным сопровождением

Удален грузовик
Удален грузовик. Фото: ДБР

В марте 2022 года он пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находится вне территориальной юрисдикции военкомата с вооруженным сопровождением. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на стоянке не было.

У работника военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий.

С нарушениями чиновнику удалось изъять только автомобили, ключи от которых были у присутствующего на площадке водителя. Это четыре грузовика общей стоимостью почти 11 млн грн.

Офицер Центрального ОРТЦК и СП Запорожья объявлен о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Также на территории Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда успешно предотвратили незаконное пересечение границы. В общем, не дали сбежать пяти мужчинам призывного возраста.

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