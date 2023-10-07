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В Запоріжжі посадовець ТЦК відбирав у підприємства автомобілі нібито на потреби ЗСУ

7 жовтня 2023 12:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Запоріжжі посадовець ТЦК відбирав у підприємства автомобілі нібито на потреби ЗСУ
Слідчі дії щодо працівника ТЦК та СП. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державне бюро розслідувань викрило зловживання у запорізькому військкоматі. Посадовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки вилучав у підприємства автомобілі, нібито на потреби військових.

Про це повідомили у ДБР.

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Працівник ТЦК відбирав автомобілі

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. Він безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 млн грн.

На початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату займався мобілізацією транспортних засобів, обираючи автомобілі для вилучення. При цьому він керувався виключно власною думкою. 

Прийшов із збройним супроводом

Вилучена вантажівка
Вилучена вантажівка. Фото: ДБР

У березні 2022 року він прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату з озброєним супроводом. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було.

У працівника військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств.

З порушеннями посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Це — чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн.

Наразі офіцеру Центрального ОРТЦК та СП Запоріжжя оголошено про підозру у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Також на території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку.

 

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