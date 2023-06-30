В Украине уменьшилось количество автоугонов по сравнению с прошлым годом: статистика

Мужчина пытается угнать машину. Фото: google

В 2023 году количество автоугонов в Украине сократилось более чем в 3 раза. Соответствующий показатель меньше по сравнению с прошлым и позапрошлым годом.

Об этом говорится в материале Опендатамедиа.

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Следовательно, за 5 месяцев 2023 года было опубликовано 718 дел по незаконному завладению авто. В то время, как в 2022 году было 2344, а в 2021 году — 1264 дела.

"Так, за 5 месяцев текущего года учтено 718 производств по ст.289 УКУ — незаконное завладение транспортным средством. Это в 3,2 раза меньше показателей 2022 года (2344 дела) и вдвое меньше чем в 2021 году — тогда было возбуждено 1264 дела", — говорится в сообщении.

Однако в этом году в суд поступило только 40% всех дел, то есть 286 из 718.

"В год полномасштабного вторжения в суд попало только 9% от общего количества производств. В 2021 году на судебное разбирательство было вынесено 38% дел", — отмечают в материале.

Напомним, ранее мы писали о ТОП 10 автомобилях, которые находятся под угрозой угона в Украине.

Также добавим, что адвокат объяснил, у кого могут изъять частный автомобиль на нужды Вооруженных сил Украины.