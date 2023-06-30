В Україні зменшилася кількість автоугонів порівняно з минулим роком: статистика

Чоловік намагається викрасти машину. Фото: google

У 2023 році кількість автоугонів в Україні скоротилася більш ніж у 3 рази. Відповідний показник менший порівняно з минулим та позаминулим роком.

Про це йдеться у матеріалі Опендатамедіа.

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Відтак, за 5 місяців 2023 року було опубліковано 718 справ щодо незаконного заволодіння авто. В той час, як у 2022 році було 2344, а у 2021 році — 1264 справи.

"Так, за 5 місяців поточного року обліковано 718 проваджень за ст.289 ККУ — незаконне заволодіння транспортним засобом. Це у 3,2 рази менше до показників 2022 року (2344 справи) та удвічі менше ніж у 2021 році — тоді було відкрито 1264 справи", — йдеться у повідомленні.

Однак, цьогоріч до суду надійшло лише 40% усіх справ, тобто 286 з 718.

"У рік повномасштабного вторгнення до суду потрапило лише 9% від загальної кількості проваджень. Натомість у 2021 на судовий розгляд було винесено 38% справ", — зазначають в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП 10 авто, які перебувають під загрозою угону в Україні.

Також додамо, що адвокат пояснив, у кого можуть вилучити приватний автомобіль на потреби Збройних сил України.