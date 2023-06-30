Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow В Україні зменшилася кількість автоугонів порівняно з минулим роком arrow

В Україні зменшилася кількість автоугонів порівняно з минулим роком

30 червня 2023 12:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні зменшилася кількість автоугонів порівняно з минулим роком: статистика
Чоловік намагається викрасти машину. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У 2023 році кількість автоугонів в Україні скоротилася більш ніж у 3 рази. Відповідний показник менший порівняно з минулим та позаминулим роком.

Про це йдеться у матеріалі Опендатамедіа.  

Читайте також:

Автоугони в Україні

Відтак, за 5 місяців 2023 року було опубліковано 718 справ щодо незаконного заволодіння авто. В той час, як у 2022 році було 2344, а у 2021 році — 1264 справи. 

"Так, за 5 місяців поточного року обліковано 718 проваджень за ст.289 ККУ — незаконне заволодіння транспортним засобом. Це у 3,2 рази менше до показників 2022 року (2344 справи) та удвічі менше ніж у 2021 році — тоді було відкрито 1264 справи", — йдеться у повідомленні. 

Однак, цьогоріч до суду надійшло лише 40% усіх справ, тобто 286 з 718. 

"У рік повномасштабного вторгнення до суду потрапило лише 9% від загальної кількості проваджень. Натомість у 2021 на судовий розгляд було винесено 38% справ", — зазначають в матеріалі. 

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП 10 авто, які перебувають під загрозою угону в Україні. 

Також додамо, що адвокат пояснив, у кого можуть вилучити приватний автомобіль на потреби Збройних сил України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз