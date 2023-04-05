В Украине впервые осудили судью за депортацию крымчан с полуострова: что известно
Благодаря СБУ в Украине впервые осуждена судья, которая депортировала крымчан с временно оккупированного полуострова. По материалам СБУ суд назначил злоумышленнице 10 лет тюрьмы.
Об этом информирует СБУ.
Осуждение судьи, депортировавшей крымчан
Служба безопасности совместно со следователями Нацполиции собрала безоговорочные доказательства вины оккупационной "судьи", способствовавшей депортации крымчан с территории временно захваченного полуострова.
С 2014 года она приняла "судебные" решения по насильственной депортации за пределы Крыма более 20-ти местных жителей. Суд назначил злоумышленнице 10 лет тюрьмы.
Осуждена бывшая украинская судья, которая после оккупации полуострова добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. За это враг назначил ее главой так называемого "Армянского городского суда Республики Крым". Находясь на "должности", она принимала незаконные решения по депортации мирных жителей за якобы отсутствие документов и несоблюдение "правил пребывания" на захваченной территории.
Напомним, что начавшаяся россия широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. В россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск. Через полгода Украина войдет в город.