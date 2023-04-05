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В Украине впервые осудили судью за депортацию крымчан с полуострова: что известно

5 апреля 2023 14:50
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Осужден судья за депортацию крымчан
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Благодаря СБУ в Украине впервые осуждена судья, которая депортировала крымчан с временно оккупированного полуострова. По материалам СБУ суд назначил злоумышленнице 10 лет тюрьмы.

Об этом информирует СБУ.

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Служба безопасности совместно со следователями Нацполиции собрала безоговорочные доказательства вины оккупационной "судьи", способствовавшей депортации крымчан с территории временно захваченного полуострова.

С 2014 года она приняла "судебные" решения по насильственной депортации за пределы Крыма более 20-ти местных жителей. Суд назначил злоумышленнице 10 лет тюрьмы.

Осуждена бывшая украинская судья, которая после оккупации полуострова добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. За это враг назначил ее главой так называемого "Армянского городского суда Республики Крым". Находясь на "должности", она принимала незаконные решения по депортации мирных жителей за якобы отсутствие документов и несоблюдение "правил пребывания" на захваченной территории.

Напомним, что начавшаяся россия широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. В россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск. Через полгода Украина войдет в город.

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