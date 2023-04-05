В Україні вперше засудили суддю за депортацію кримчан з півострова: що відомо

Засуджено суддю за депортацію кримчан

Завдяки СБУ в Україні вперше засуджено суддю, яка депортувала кримчан з тимчасово окупованого півострова. За матеріалами СБУ суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.

Про це інформує СБУ.

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Засудження судді, яка депортувала кримчан

Служба безпеки спільно зі слідчими Нацполіції зібрала беззаперечні докази вини окупаційної "судді", яка сприяла депортації кримчан з території тимчасово захопленого півострова.



З 2014 року вона прийняла "судові" рішення щодо насильницької депортації за межі Криму понад 20 місцевих жителів. Суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.



Засудженою є колишня українська суддя, яка після окупації півострова добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. За це ворог призначив її очільницею так званого "Армянського міського суду Республіки Крим". Перебуваючи на "посаді", вона приймала незаконні рішення щодо депортації мирних жителів за нібито відсутність документів і недотримання "правил перебування" на захопленій території.

Нагадаємо, що розпочата росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз. У росії не має ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ. За пів року Україна зайде в місто.