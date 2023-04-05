В Україні вперше засудили суддю за депортацію кримчан з півострова: що відомо
Завдяки СБУ в Україні вперше засуджено суддю, яка депортувала кримчан з тимчасово окупованого півострова. За матеріалами СБУ суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.
Про це інформує СБУ.
Засудження судді, яка депортувала кримчан
Служба безпеки спільно зі слідчими Нацполіції зібрала беззаперечні докази вини окупаційної "судді", яка сприяла депортації кримчан з території тимчасово захопленого півострова.
З 2014 року вона прийняла "судові" рішення щодо насильницької депортації за межі Криму понад 20 місцевих жителів. Суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.
Засудженою є колишня українська суддя, яка після окупації півострова добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. За це ворог призначив її очільницею так званого "Армянського міського суду Республіки Крим". Перебуваючи на "посаді", вона приймала незаконні рішення щодо депортації мирних жителів за нібито відсутність документів і недотримання "правил перебування" на захопленій території.
Нагадаємо, що розпочата росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз. У росії не має ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ. За пів року Україна зайде в місто.