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В Україні вперше засудили суддю за депортацію кримчан з півострова: що відомо

5 квітня 2023 14:50
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Засуджено суддю за депортацію кримчан
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Завдяки СБУ в Україні вперше засуджено суддю, яка депортувала кримчан з тимчасово окупованого півострова. За матеріалами СБУ суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.

Про це інформує СБУ.

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Засудження судді, яка депортувала кримчан

Служба безпеки спільно зі слідчими Нацполіції зібрала беззаперечні докази вини окупаційної "судді", яка сприяла депортації кримчан з території тимчасово захопленого півострова.

З 2014 року вона прийняла "судові" рішення щодо насильницької депортації за межі Криму понад 20 місцевих жителів. Суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.

Засудженою є колишня українська суддя, яка після окупації півострова добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. За це ворог призначив її очільницею так званого "Армянського міського суду Республіки Крим". Перебуваючи на "посаді", вона приймала незаконні рішення щодо депортації мирних жителів за нібито відсутність документів і недотримання "правил перебування" на захопленій території.

Нагадаємо, що розпочата росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз. У росії не має ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ. За пів року Україна зайде в місто.

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