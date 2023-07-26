В Украине вынесли новые приговоры депутатам российской Думы

Депутаты на заседании Госдумы РФ. Фото: росСМИ

По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены еще 18 депутатов Госдумы РФ, способствовавших развязыванию полномасштабной войны против Украины. Еще по 73 российским депутатам продолжается судебное разбирательство.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как отмечается в сообщении, СБУ собрала доказательства вины в отношении 91 депутата Госдумы РФ, способствовавших разрешению войны против Украины.

"18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов — обвинительные акты направлены в суд", — рассказали в спецслужбе.

В чем обвиняют российских депутатов

Следствие установило, что 15 февраля 2022 года должностные лица поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".

Как напоминают в СБУ, именно это решение Москва использовала как формальное основание для начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

По этим фактам следователи Службы безопасности проводили расследование по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Следственные действия проводились сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Кому вынесли приговор

"Поскольку 18 осужденных депутатов РФ находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", — отмечают в СБУ.

Список осужденных депутатов РФ:

1. Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г.р.

2. Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г.р.

3. Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г.р.

4. Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г.р.

5. Берулава Михаил Николаевич, 03.08.1950 г.р.

6. Бифов Анатолий Жамалович, 07.01.1963 г.р.

7. Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г.р.

8. Васильев Николай Иванович, 28.03.1958 г.р.

9. Вассерман Анатолий Александрович, 09.12.1952 г.р.

10. Глазкова Анжелика Егоровна, 28.12.1968 г.р.

11. Горячева Ксения Александровна, 16.05.1996 г.р.

12. Даванков Владислав Андреевич, 25.02.1984 г.р.

13. Диденко Алексей Николаевич, 30.03.1983 г.р.

14. Дмитриева Оксана Генриховна, 03.04.1958 г.р.

15. Демин Александр Вячеславович, 23.09.1988 г.р.

16. Казанков Сергей Иванович, 09.10.1972 г.р.

17. Каргинов Сергей Генрихович, 05.09.1969 г.р.

18. Сулейманов Ренат Исмаилович, 24.12.1965 г.р.

Напомним, ранее в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ, голосовавшего за признание "Л/ДНР". Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обвинила депутата Государственной думы России Виктора Водолацкого в поддержке оккупационного режима на временно захваченной территории Луганской области.