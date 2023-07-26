В Україні винесли нові вироки депутатам російської Думи

Депутати під час засідання Держдуми РФ. Фото: росЗМІ

За матеріалами СБУ до тюремного ув’язнення засуджено ще 18 депутатів Держдуми РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Ще щодо 73 російських депутатів триває судовий розгляд.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як зазначається у повідомленні, СБУ зібрала докази вини щодо 91 депутата Держдуми РФ, які сприяли розв’язанню війни проти України.

"18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів — обвинувальні акти скеровано до суду", — розповіли у спецслужбі.

У чому звинувачують російських депутатів

Слідство встановило, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між кремлем і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Як нагадують в СБУ, саме це рішення Москва використала як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України.

За цими фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Кому винесли вирок

"Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", — зазначають в СБУ.

Список засуджених депутатів РФ:

1. Авдєєв Михайло Юрійович, 06.03.1977 р.н.

2. Алімова Ольга Миколаївна, 10.04.1953 р.н.

3. Арапов Георгій Костянтинович, 11.09.1999 р.н.

4. Арефьєв Микола Васильович, 11.03.1949 р.н.

5. Берулава Михайло Миколайович, 03.08.1950 р.н.

6. Біфов Анатолій Жамалович, 07.01.1963 р.н.

7. Бурляєв Микола Петрович, 03.08.1946 р.н.

8. Васільєв Микола Іванович, 28.03.1958 р.н.

9. Вассерман Анатолій Олександрович, 09.12.1952 р.н.

10. Глазкова Анжеліка Єгорівна, 28.12.1968 р.н.

11. Горячева Ксенія Олександрівна, 16.05.1996 р.н.

12. Даванков Владислав Андрійович, 25.02.1984 р.н.

13. Діденко Олексій Миколайович, 30.03.1983 р.н

14. Дмітрієва Оксана Генріхівна, 03.04.1958 р.н.

15. Дьомін Олександр В'ячеславович, 23.09.1988 р.н.

16. Казанков Сергій Іванович, 09.10.1972 р.н.

17. Каргінов Сергій Генріхович, 05.09.1969 р.н.

18. Сулейманов Ренат Ісмаїлович, 24.12.1965 р.н.

Нагадаємо, раніше в Україні до 15 років тюрми засудили депутата Держдуми РФ, який голосував за визнання "Л/ДНР". Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

Також раніше повідомлялося, що Служба безпеки України звинуватила депутата Державної думи Росії Віктора Водолацького у підтримці окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганської області.