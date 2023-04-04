В Украине будут судить оккупантов, которые держали людей в "подвале смерти" в Ягодном

В подвале школы в Ягодном оккупанты удерживали сотни людей

За жестокое обращение с гражданским населением в Черниговской области будут судить 15 военнослужащих россии. По данным следствия, они удерживали сотни людей в подвале школы в селе Ягодное.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Прокуроры Черниговской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствием установлено, что в начале марта 2022 в оккупированном с. Ягодное Черниговского района вооруженные военные рф лишили свободы и насильно удерживали в подвале Ягоднянской школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних.

"Местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, во время рабочей поездки в Черниговскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодного и совершенных ими военных преступлений.

Как известно, год назад Черниговская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Однако города и села региона подверглись масштабным разрушениям в результате массированных обстрелов со стороны захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фото о последствиях российских обстрелов в Чернигове и области.