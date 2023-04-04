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В Україні судитимуть окупантів, які тримали людей у "підвалі смерті" в Ягідному

4 квітня 2023 18:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У підвалі школи у Ягідному окупанти утримували сотні людей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За жорстоке поводження з цивільним населенням на Чернігівщині судитимуть 15 військовослужбовців росії. За даними слідства, вони утримували сотні людей у підвалі школи у селі Ягідне. 

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора

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Подробиці

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 15 російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що на початку березня 2022 року в окупованому с. Ягідне Чернігівського району озброєні військові рф позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи в якості "живого щита" 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх.

"Місцеві мешканці використовувалися для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних сил України", — розповіли у прокуратурі. 

російські військові, які утримували людей у підвалі в Ягідному

Нагадаємо, під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент України Володимир Зеленський разом із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів. 

Як відомо, рік тому Чернігівська область була повністю звільнена від російських окупантів. Однак міста та села регіону зазнали масштабних руйнувань внаслідок масованих обстрілів з боку загарбників. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото про наслідки російських обстрілів у Чернігові та області. 

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