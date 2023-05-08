В Украине будут судить оккупанта, который стрелял по гражданским в Новой Каховке
В Украине будут судить российского оккупанта, который применял оружие для разгона участников мирной акции протеста в Новой Каховке. Гражданские устраивали митинг в поддержку Украины.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Военнослужащий РФ предстанет перед судом
"При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной и Каховской окружной прокуратур направлен в суд обвинительный акт в отношении командира тактической группы 378-го отдельного батальона оперативного назначения войск Нацгвардии РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в феврале прошлого года фигурант вместе с подчиненными оккупировали город Новая Каховка Херсонской области.
Захватчики обеспечивали подавление сопротивления гражданских в реализации политики оккупационных властей и склоняли к сотрудничеству украинцев. К тому же россияне незаконно задерживали, арестовали и убивали местных жителей.
В марте по приказу подозреваемого оккупанты применили оружие для разгона участников мирной акции протеста в поддержку Украины.
"В безоружных людей стреляли из автоматов, швыряли светошумовые и дымовые гранаты, избивали резиновыми дубинками и использовали слезоточивый газ. Гражданские получили травмы разной степени тяжести, среди которых и огнестрельные ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области российский военный во время оккупации пугал местных жителей, ранив женщину. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.
Также мы писали, что в Украине сообщили о подозрении российскому силовику, который, находясь на временно оккупированной территории Херсонщины, с другими военными подразделениями РФ руководил процессами установления и утверждения оккупационных властей на территории области.