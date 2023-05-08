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В Украине будут судить оккупанта, который стрелял по гражданским в Новой Каховке

8 мая 2023 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине будут судить оккупанта, который стрелял по гражданским в Новой Каховке
Молоток судьи. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине будут судить российского оккупанта, который применял оружие для разгона участников мирной акции протеста в Новой Каховке. Гражданские устраивали митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной и Каховской окружной прокуратур направлен в суд обвинительный акт в отношении командира тактической группы 378-го отдельного батальона оперативного назначения войск Нацгвардии РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в феврале прошлого года фигурант вместе с подчиненными оккупировали город Новая Каховка Херсонской области.

Захватчики обеспечивали подавление сопротивления гражданских в реализации политики оккупационных властей и склоняли к сотрудничеству украинцев. К тому же россияне незаконно задерживали, арестовали и убивали местных жителей.

В марте по приказу подозреваемого оккупанты применили оружие для разгона участников мирной акции протеста в поддержку Украины.

"В безоружных людей стреляли из автоматов, швыряли светошумовые и дымовые гранаты, избивали резиновыми дубинками и использовали слезоточивый газ. Гражданские получили травмы разной степени тяжести, среди которых и огнестрельные ранения", — говорится в сообщении.

Российский оккупант
Российский оккупант, которого будут судить. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Напомним, в Черниговской области российский военный во время оккупации пугал местных жителей, ранив женщину. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Также мы писали, что в Украине сообщили о подозрении российскому силовику, который, находясь на временно оккупированной территории Херсонщины, с другими военными подразделениями РФ руководил процессами установления и утверждения оккупационных властей на территории области.

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