В Україні судитимуть окупанта, який стріляв по цивільних в Новій Каховці
В Україні судитимуть російського окупанта, який застосовував зброю для розгону учасників мирної акції протесту в Новій Каховці. Цивільні влаштовували мітинг на підтримку України.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Військовослужбовець РФ постане перед судом
"За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира тактичної групи 378-го окремого батальйону оперативного призначення військ Нацгвардії РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що у лютому минулого року фігурант разом із підлеглими окупували місто Нова Каховка Херсонської області.
Загарбники забезпечували придушення спротиву цивільних щодо реалізації політики окупаційної влади та схиляли до співпраці українців. До того ж росіяни незаконно затримували, ув'язнювали та вбивали місцевих мешканців.
У березні за наказом підозрюваного окупанти застосували зброю для розгону учасників мирної акції протесту на підтримку України.
"У беззбройних людей стріляли з автоматів, жбурляли світло-шумові та димові гранати, били гумовими кийками і використовували сльозогінний газ. Цивільні отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких і вогнепальні поранення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернігівській області російський військовий під час окупації лякав місцевих жителів, поранивши жінку. Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Також ми писали, що в Україні повідомили про підозру російському силовику, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, з іншими військовими підрозділами РФ керував процесами встановлення та утвердження окупаційної влади на території області.