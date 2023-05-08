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В Україні судитимуть окупанта, який стріляв по цивільних в Новій Каховці

8 травня 2023 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні судитимуть окупанта, який стріляв по цивільних в Новій Каховці
Молоток судді. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні судитимуть російського окупанта, який застосовував зброю для розгону учасників мирної акції протесту в Новій Каховці. Цивільні влаштовували мітинг на підтримку України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира тактичної групи 378-го окремого батальйону оперативного призначення військ Нацгвардії РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у лютому минулого року фігурант разом із підлеглими окупували місто Нова Каховка Херсонської області. 

Загарбники забезпечували придушення спротиву цивільних щодо реалізації політики окупаційної влади та схиляли до співпраці українців. До того ж росіяни незаконно затримували, ув'язнювали та вбивали місцевих мешканців.

У березні за наказом підозрюваного окупанти застосували зброю для розгону учасників мирної акції протесту на підтримку України. 

"У беззбройних людей стріляли з автоматів, жбурляли світло-шумові та димові гранати, били гумовими кийками і використовували сльозогінний газ. Цивільні отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких і вогнепальні поранення", — йдеться у повідомленні. 

Российский оккупант
Російський окупант, якого будуть судити. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Нагадаємо, у Чернігівській області російський військовий під час окупації лякав місцевих жителів, поранивши жінку. Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Також ми писали, що в Україні повідомили про підозру російському силовику, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, з іншими військовими підрозділами РФ керував процесами встановлення та утвердження окупаційної влади на території області. 

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