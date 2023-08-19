В Украине будут судить директора белорусской компании: в чем он виноват
Директора белорусского нефтегазового предприятия, функционирующего на территории Украины, привлекут к суду. Предприниматель не уплатил более 60 млн гривен налогов.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Бизнесмен из Беларуси не заплатил 60 млн гривен налогов
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Беларусь, являющегося директором предприятия-резидента этой страны, по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добывания нефти и природного газа. Его конечным владельцем является открытое акционерное общество, принадлежащее государственному комитету по имуществу Республики Беларусь.
Следствию стало известно, что в 2017-2020 гг. подконтрольное подозреваемому общество перечислило на счета компании "Белоруснефть" более 400 млн грн за аренду оборудования.
Подавал ложную информацию о суммах налогов
Директор предприятия отмечал в официальных документах заведомо ложные сведения о суммах налогов, удерживаемых при выплате прибыли нерезидентам. При этом он точно знал о том, что эти средства должны облагаться 15%-й ставкой налога на прибыль иностранных юридических лиц,
В результате этих действий в государственный бюджет Украины не поступило более 60 млн грн в виде налогов на прибыль иностранных юридических лиц.
По ходатайству прокуратуры судом арестовано недвижимое и движимое имущество предприятия, а также корпоративные права на общую сумму около 4 млрд грн. Окружная прокуратура обеспечила передачу этого имущества и корпоративных прав в управление АРМА.
Ранее мы сообщали, руководитель одного из украинских банков, оказалась под подозрением в системном уклонении от уплаты налогов. Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области объявили о подозрении женщине, занимавшей обязанности главы правления.
Напомним, с 1 августа в Украине частично восстанавливается довоенный режим налогообложения и проверок бизнеса.