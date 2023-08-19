В Украине будут судить директора белорусской компании: в чем он виноват

Правоохранитель составляет протокол. Фото: Киевская городская прокуратура

Директора белорусского нефтегазового предприятия, функционирующего на территории Украины, привлекут к суду. Предприниматель не уплатил более 60 млн гривен налогов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Беларусь, являющегося директором предприятия-резидента этой страны, по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добывания нефти и природного газа. Его конечным владельцем является открытое акционерное общество, принадлежащее государственному комитету по имуществу Республики Беларусь.

Следствию стало известно, что в 2017-2020 гг. подконтрольное подозреваемому общество перечислило на счета компании "Белоруснефть" более 400 млн грн за аренду оборудования.

Нефтегазовое предприятие обвиняемого. Фото: Киевская городская прокуратура

Нефтегазовое предприятие обвиняемого. Фото: Киевская городская прокуратура

Подавал ложную информацию о суммах налогов

Директор предприятия отмечал в официальных документах заведомо ложные сведения о суммах налогов, удерживаемых при выплате прибыли нерезидентам. При этом он точно знал о том, что эти средства должны облагаться 15%-й ставкой налога на прибыль иностранных юридических лиц,

В результате этих действий в государственный бюджет Украины не поступило более 60 млн грн в виде налогов на прибыль иностранных юридических лиц.

По ходатайству прокуратуры судом арестовано недвижимое и движимое имущество предприятия, а также корпоративные права на общую сумму около 4 млрд грн. Окружная прокуратура обеспечила передачу этого имущества и корпоративных прав в управление АРМА.

Ранее мы сообщали, руководитель одного из украинских банков, оказалась под подозрением в системном уклонении от уплаты налогов. Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области объявили о подозрении женщине, занимавшей обязанности главы правления.

Напомним, с 1 августа в Украине частично восстанавливается довоенный режим налогообложения и проверок бизнеса.