Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Украине будут судить директора белорусской компании: в чем он виноват arrow

В Украине будут судить директора белорусской компании: в чем он виноват

19 августа 2023 03:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине будут судить директора белорусской компании: в чем он виноват
Правоохранитель составляет протокол. Фото: Киевская городская прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Директора белорусского нефтегазового предприятия, функционирующего на территории Украины, привлекут к суду. Предприниматель не уплатил более 60 млн гривен налогов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Бизнесмен из Беларуси не заплатил 60 млн гривен налогов

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Беларусь, являющегося директором предприятия-резидента этой страны, по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добывания нефти и природного газа. Его конечным владельцем является открытое акционерное общество, принадлежащее государственному комитету по имуществу Республики Беларусь.

Следствию стало известно, что в 2017-2020 гг. подконтрольное подозреваемому общество перечислило на счета компании "Белоруснефть" более 400 млн грн за аренду оборудования.

Нефтегазовое предприятие обвиняемого. Фото: Киевская городская прокуратура
Нефтегазовое предприятие обвиняемого. Фото: Киевская городская прокуратура

Подавал ложную информацию о суммах налогов

Директор предприятия отмечал в официальных документах заведомо ложные сведения о суммах налогов, удерживаемых при выплате прибыли нерезидентам. При этом он точно знал о том, что эти средства должны облагаться 15%-й ставкой налога на прибыль иностранных юридических лиц,

В результате этих действий в государственный бюджет Украины не поступило более 60 млн грн в виде налогов на прибыль иностранных юридических лиц.

По ходатайству прокуратуры судом арестовано недвижимое и движимое имущество предприятия, а также корпоративные права на общую сумму около 4 млрд грн. Окружная прокуратура обеспечила передачу этого имущества и корпоративных прав в управление АРМА.

Ранее мы сообщали, руководитель одного из украинских банков, оказалась под подозрением в системном уклонении от уплаты налогов. Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области объявили о подозрении женщине, занимавшей обязанности главы правления.

Напомним, с 1 августа в Украине частично восстанавливается довоенный режим налогообложения и проверок бизнеса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз