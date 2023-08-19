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В Україні судитимуть директора білоруської компанії: у чому він винний

19 серпня 2023 03:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні судитимуть директора білоруської компанії: у чому він винний
Правоохоронець складає протокол. Фото: Київська міська прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Директора білоруського нафтогазового підприємства, яке функціонує на території України притягнуть до суду. Підприємець не сплатив понад 60 млн гривень податків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Республіки Білорусь, який є директором підприємства-резидента цієї країни, за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. Його кінцевим власником є відкрите акціонерне товариство, що належить державному комітету з майна Республіки Білорусь.

Слідству стало відомо, що у 2017-2020 ррю підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки компанії "Бєлоруснафта" понад 400 млн грн за оренду обладнання.

Нафтогазове підприємство обвинувачуваного. Фото: Київська міська прокуратура
Нафтогазове підприємство обвинувачуваного. Фото: Київська міська прокуратура

Подавав неправдиву інформацію про суми податків

Директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам. При цьому він достеменно знав про те, що ці кошти мають обкладатися 15%-ю ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб,

Унаслідок цих дій до державного бюджету України не надійшло понад 60 млн грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб.

За клопотанням прокуратури судом арештовано нерухоме та рухоме майно підприємства, а також корпоративні права на загальну суму близько 4 млрд грн. Окружною прокуратурою забезпечено передачу цього майна та корпоративних прав в управління АРМА.

Раніше ми повідомляли, керівниця одного з українських банків, опинилася під підозрою у системному ухиленні від сплати податків. Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області оголосили про підозру жінці, що займала обов'язки голови правління. 

Нагадуємо, з 1 серпня в Україні частково відновлюється довоєнний режим оподаткування і перевірок бізнесу.

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