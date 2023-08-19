В Україні судитимуть директора білоруської компанії: у чому він винний

Правоохоронець складає протокол. Фото: Київська міська прокуратура

Директора білоруського нафтогазового підприємства, яке функціонує на території України притягнуть до суду. Підприємець не сплатив понад 60 млн гривень податків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Республіки Білорусь, який є директором підприємства-резидента цієї країни, за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. Його кінцевим власником є відкрите акціонерне товариство, що належить державному комітету з майна Республіки Білорусь.

Слідству стало відомо, що у 2017-2020 ррю підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки компанії "Бєлоруснафта" понад 400 млн грн за оренду обладнання.

Нафтогазове підприємство обвинувачуваного. Фото: Київська міська прокуратура

Нафтогазове підприємство обвинувачуваного. Фото: Київська міська прокуратура

Подавав неправдиву інформацію про суми податків

Директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам. При цьому він достеменно знав про те, що ці кошти мають обкладатися 15%-ю ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб,

Унаслідок цих дій до державного бюджету України не надійшло понад 60 млн грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб.

За клопотанням прокуратури судом арештовано нерухоме та рухоме майно підприємства, а також корпоративні права на загальну суму близько 4 млрд грн. Окружною прокуратурою забезпечено передачу цього майна та корпоративних прав в управління АРМА.

Раніше ми повідомляли, керівниця одного з українських банків, опинилася під підозрою у системному ухиленні від сплати податків. Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області оголосили про підозру жінці, що займала обов'язки голови правління.

Нагадуємо, з 1 серпня в Україні частково відновлюється довоєнний режим оподаткування і перевірок бізнесу.