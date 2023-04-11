В Украине будут судить "дельцов", которые помогали оформить справки об отсрочке от мобилизации

Работники ГБР, проведшие обыск у правонарушителей. Фото: ГБР

Перед судом предстанут "дельцы" из Буковины, которые помогали уклонистам оформить справки об отсрочке от мобилизации за деньги. Среди задержанных — правоохранитель и сотрудник Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает ГБР.

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Сотрудники ГБР направили обвинительные акты в отношении правонарушителей в суд.

"Правоохранитель придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал им получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла примерно 3 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

К схеме правоохранитель привлек работника военкомата. Он подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

Затем фейковые документы сотрудник Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки передавал военно-врачебной комиссии, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей. Он призвал их принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

В октябре прошлого года правоохранитель был задержан при получении очередной суммы неправомерной выгоды. Тогда ему было доложено о подозрении. В марте этого года подозрение получил его "коллега". Сейчас они оба уволены со службы.

Бывший работник полиции обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, предложения и обещания оказать такое влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), а его сообщник — в пособничестве к указанному преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Денежные средства, которые изъяли работники ГБР. Фото: ГБР

Денежные средства, которые изъяли работники ГБР. Фото: ГБР

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

Также мы писали, что работники ГБР задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.