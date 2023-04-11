В Украине будут судить "дельцов", которые помогали оформить справки об отсрочке от мобилизации
Перед судом предстанут "дельцы" из Буковины, которые помогали уклонистам оформить справки об отсрочке от мобилизации за деньги. Среди задержанных — правоохранитель и сотрудник Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает ГБР.
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Сотрудники ГБР направили обвинительные акты в отношении правонарушителей в суд.
"Правоохранитель придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал им получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла примерно 3 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.
К схеме правоохранитель привлек работника военкомата. Он подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.
Затем фейковые документы сотрудник Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки передавал военно-врачебной комиссии, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей. Он призвал их принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.
В октябре прошлого года правоохранитель был задержан при получении очередной суммы неправомерной выгоды. Тогда ему было доложено о подозрении. В марте этого года подозрение получил его "коллега". Сейчас они оба уволены со службы.
Бывший работник полиции обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, предложения и обещания оказать такое влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), а его сообщник — в пособничестве к указанному преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.
Также мы писали, что работники ГБР задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.