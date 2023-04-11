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В Україні судитимуть "ділків", які допомагали оформити довідки про відстрочку від мобілізації

11 квітня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні судитимуть "ділків", які допомагали оформити довідки про відстрочку від мобілізації
Працівники ДБР, які провели обшук у правопорушників. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Перед судом постануть "ділки" з Буковини, які допомагали ухилянтам оформити довідки про відстрочку від мобілізації за гроші. Серед затриманих — правоохоронець та співробітник Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє ДБР.

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Деталі

Працівники ДБР скерували обвинувальні акти щодо правопорушників до суду.

"Правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої "послуги" становила приблизно 3 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.

До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату. Він підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.

Потім фейкові документи співробітник Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів. Він закликав їх прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

У жовтні минулого року правоохоронця було затримано під час одержання чергової суми неправомірної вигоди. Тоді йому було повідомлено про підозру. У березні цього року підозру отримав його "колега". Наразі їх обох звільнено зі служби.

Колишній працівник поліції обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиції та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України), а його спільник — у пособництві до вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Средства "дельцов", которые изъяли работники ГБР
Кошти "ділків", які вилучили працівники ДБР. Фото: ДБР
Средства "дельцов", которые изъяли работники ГБР
Кошти "ділків", які вилучили працівники ДБР. Фото: ДБР

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про затримання правоохоронця, який створив схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон України. За інформацією ДБР, чоловік організував "команду" зі своїх колег і працівників інших державних установ для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.

Також ми писали, що працівники ДБР затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військовослужбовців територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

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