В центре Кропивницкого мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС

Мужчина имитирует подрыв гранаты на АЗС. Фото: Скриншот

В Кропивницком патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать гранату на АЗС. Выяснилось, что на самом деле гранаты у него не было.

Об этом рассказал глава Нацполиции Иван Выговский.

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Угрожал взорвать гранату

"Нетрезвый мужчина в центре города на АЗС угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось потом, только на словах. Но в тот момент угрозу воспринимали как реальную", — написал Выговский в фейсбуке.

Граждане вызвали полицию. Когда мужчина увидел правоохранителей, то попытался скрыться на автомобиле.

"Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия. Благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан", — написал Выговский.

Патрульным нужно табельное оружие

Выговский считает, что этот случай — пример того, почему полицейские должны иметь при себе и использовать без боязни табельное огнестрельное оружие.

"И этот вопрос не может быть дискуссионным", — подытожил он.

Ранее мы рассказывали, что в столице жители Киева нашли две гранаты прямо посреди улицы. В полиции напомнили гражданам, как обращаться с опасными объектами.

Напомним, правоохранители получили сообщение, что житель Киевского района Одессы незаконно хранит боевой припас. Впрочем, подозрения подтвердились в ходе обыска.