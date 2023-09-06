В центре Кропивницкого мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС
В Кропивницком патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать гранату на АЗС. Выяснилось, что на самом деле гранаты у него не было.
Об этом рассказал глава Нацполиции Иван Выговский.
Угрожал взорвать гранату
"Нетрезвый мужчина в центре города на АЗС угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось потом, только на словах. Но в тот момент угрозу воспринимали как реальную", — написал Выговский в фейсбуке.
Граждане вызвали полицию. Когда мужчина увидел правоохранителей, то попытался скрыться на автомобиле.
"Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия. Благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан", — написал Выговский.
Патрульным нужно табельное оружие
Выговский считает, что этот случай — пример того, почему полицейские должны иметь при себе и использовать без боязни табельное огнестрельное оружие.
"И этот вопрос не может быть дискуссионным", — подытожил он.
Ранее мы рассказывали, что в столице жители Киева нашли две гранаты прямо посреди улицы. В полиции напомнили гражданам, как обращаться с опасными объектами.
Напомним, правоохранители получили сообщение, что житель Киевского района Одессы незаконно хранит боевой припас. Впрочем, подозрения подтвердились в ходе обыска.