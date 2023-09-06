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В центрі Кропивницького чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС

6 вересня 2023 16:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В центрі Кропивницького чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС
Чоловік імітує підрив гранати на АЗС. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Кропивницькому патрульні поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який погрожував підірвати гранату на АЗС. З’ясувалося, що насправді гранати в нього не було.

Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

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Погрожував підірвати гранату 

"Нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну", — написав Виговський у фейсбуці.

Громадяни викликали поліцію. Коли чоловік побачив правоохоронців, то спробував втекти на автомобілі.

"Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї. Завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий", — написав Вигівський.

Патрульним потрібна табельна зброя

Вигівський вважає, що цей випадок — приклад того, чому поліцейські повинні мати при собі та використовувати без остраху табельну вогнепальну зброю.

"І це питання не може бути дискусійним", — підсумував він.

Раніше ми розповідали, у столиці мешканці Києва знайшли дві гранати просто посеред вулиці. У поліції нагадали громадянам, як поводитися з небезпечними обʼєктами.

Нагадуємо, правоохоронці отримали повідомлення, що мешканець Київського району Одеси незаконно зберігає бойовий припас. Втім, підозри підтвердились під час обшуку. 

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