В россии мобилизованный мужчина взял в заложники трех офицеров: детали

В россии мобилизованный взял в заложники около 10 военных

В Брянской области мобилизованный взял в заложники около 10 военных. Он узнал, что на специальной военной операции погибли родные.

Об этом сообщает BAZA .

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Как отмечается, инцидент произошел в селе Плавно. 35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на СВО, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры. У него были автомат и гранаты, которыми он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал.



Полиция оцепила дом культуры и нашла переговорщика. С мужчиной попытался договориться командир его воинской части. Через час ему это удалось — мобилизованный отпустил заложников и сдался.

Напомним, что военнослужащий россии рассказал другу об ужасном отношении к мобилизованным. К тому же русский оккупант поделился своими впечатлениями от пребывания на передовой.