В росії мобілізований чоловік взяв у заручники трьох офіцерів: деталі

В росії мобілізований взяв в заручники близько 10 військових

В Брянській області мобілізований взяв у заручники близько 10 військових. Він дізнався, що на спеціальній воєнній операції загинули його рідні.

Про це повідомляє BAZA.

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Мобілізований чоловік взяв в заручники близько 10 військових

Як зазначається, інцидент стався у селі Плавна. 35-річний мобілізований із Самарської області дізнався про загибель своїх племінників на СВО, після чого взяв у заручники трьох офіцерів та від трьох до п'яти мобілізованих у місцевому будинку культури. В нього були автомат та гранати, якими він погрожував застосувати у разі потреби. Жодних вимог чоловік не висував.



Поліція оточила будинок культури та знайшла перемовника. З чоловіком спробував домовитись командир його військової частини. За годину йому це вдалося — мобілізований відпустив заручників і здався.

Нагадаємо, що військовослужбовець рф розповів другу про жахливе ставлення до мобілізованих. До того ж російський окупант поділився своїми враженнями від перебування на передовій.