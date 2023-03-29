В Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу: детали
Служба безопасности совместно с НАБУ разоблачила на коррупции судью в одном из районных судов Одессы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Об этом сообщает СБУ.
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Судьи взяточники
Как отмечается, чиновница организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений. Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница "гарантировала" гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам.
Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тыс. дол. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что департамент городского хозяйства Одессы завысил стоимость ремонтных работ жилых домов. Специалисты Южного офиса Госаудитслужбы провели ревизию, установленную нарушений на общую сумму 11 млн грн.