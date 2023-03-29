В Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу: детали

Разоблачили судью-взяточницу

Служба безопасности совместно с НАБУ разоблачила на коррупции судью в одном из районных судов Одессы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Об этом сообщает СБУ.

Судьи взяточники

Как отмечается, чиновница организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений. Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница "гарантировала" гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам.



Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тыс. дол. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.





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В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что департамент городского хозяйства Одессы завысил стоимость ремонтных работ жилых домов. Специалисты Южного офиса Госаудитслужбы провели ревизию, установленную нарушений на общую сумму 11 млн грн.