В Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю-хабарницю: деталі

Викрили суддю-хабарницю

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції суддю в одному з районних судів Одеси. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Про це повідомляє СБУ.

Судді хабарники

Як зазначається, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. За гроші хабарниця "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.



Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тис. дол. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.





1 / 3





Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що департамент міського господарства Одеси завищив вартість ремонтних робіт житлових будинків. Фахівці Південного офісу Держаудитслужби провели ревізію, якою встановлено порушень на загальну суму 11 млн грн.