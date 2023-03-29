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В Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю-хабарницю: деталі

29 березня 2023 18:56
- Анна-Каріна Білоткач
Викрили суддю-хабарницю
- Анна-Каріна Білоткач

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції суддю в одному з районних судів Одеси. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Про це повідомляє СБУ.

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Судді хабарники

Як зазначається, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. За гроші хабарниця "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.

Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тис. дол. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.

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Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що департамент міського господарства Одеси завищив вартість ремонтних робіт житлових будинків. Фахівці Південного офісу Держаудитслужби провели ревізію, якою встановлено порушень на загальну суму 11 млн грн.

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