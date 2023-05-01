В Киеве разоблачили участников группировки, которые производили и сбывали наркотики

Наркотические вещества, которые наркогруппировку хранили в бочках. Фото: Офис Генпрокурора

В Украине разоблачили участников наркогруппировки. Житель столицы организовал бизнес вместе с двумя киевлянами еще в 2021 году. Стоимость изъятых средств составляет более 7 млн. грн.

Об этом информирует офис Генпрокурора.

Читайте также:

В Киеве разоблачена наркогруппировка

Отмечается, что при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачены и задержаны участники преступной группировки, которые занимались незаконным производством и сбытом наркотиков. Житель столицы в 2021 году организовал наркобизнес. К своей деятельности он привлек еще двух киевлян. Один из них был так называемой "правой" рукой лидера группировки — в его отсутствие контролировал работу нарколаборатории, а также отвечал за сбыт уже готового товара. Другой - "химик-лаборант", который имел специальные знания синтеза химических веществ и навыки по изготовлению амфетамина и "Альфа-PVP", обеспечивал изготовление психотропов. Они производили и сбывали наркотики, используя средства конспирации — постоянно меняли номера телефонов, местоположения нарколабораторий и использовали закрытые каналы связи. А организатор даже изменял свои анкетные данные.

Летом 2021 года правоохранители установили местонахождение нарколаборатории в частном доме одного из сел Киевской области. Однако, узнав, что их разоблачили, участники группировки подожгли лабораторию и временно прекратили преступную деятельность. Проведенная экспертиза изъятого оборудования подтвердила, что там производились запрещенные наркотические вещества.

Правоохранители продолжали документировать совершение преступлений и летом 2022 задержали "химика-лаборанта" с партией психотропов стоимостью более 50 млн грн. Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения — содержание под стражей. Однако после смены судом меры пресечения и внесения залога в конце прошлого года он вышел на свободу и вместе со своими сообщниками продолжил заниматься противоправной деятельностью.

Генпрокуратура сообщила, что в апреле 2023 года правоохранители задержали всех членов наркогруппировки. Во время обысков изъяли 3,5 кг "Альфа-PVP", около 400 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Также изъяты два автомобиля представительского класса, которые они использовали в преступной деятельности.

Примерная стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 7 млн грн. В настоящее время мужчинам доложено о подозрении.

Кадры изъятых наркотических средств в Киевской области. Фото: Офис Генпрокурора

Кадры изъятых наркотических средств в Киевской области. Фото: Офис Генпрокурора

Кадры изъятых наркотических средств в Киевской области. Фото: Офис Генпрокурора

Кадры изъятых наркотических средств в Киевской области. Фото: Офис Генпрокурора

Кадры изъятых наркотических средств в Киевской области. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что в Суворовском районе Одессы правоохранители изъяли у 26-летней женщины 45 свертков с метадоном. Задержанная намеревалась реализовать их одесситам.