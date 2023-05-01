В Києві викрили учасників угрупування, які виготовляли та збували наркотики

Наркотичні речовини, які наркоугруповання зберігали в бочках. Фото: Офіс Генпрокурора

В України викрили учасників наркоугруповання. Мешканець столиці організував бізнес разом з двома киянами ще у 2021 році. Вартість вилучених засобів становить понад 7 млн грн.

Про це інформує офіс Генпрокурора.

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Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та затримано учасників злочинного угруповання, які займалися незаконним виробництвом та збутом наркотиків. Мешканець столиці у 2021 році організував наркобізнес. До своєї діяльності він залучив ще двох киян. Один з них був так званою "правою" рукою лідера угруповання — за його відсутності контролював роботу нарколабораторії, а також відповідав за збут вже готового товару. Інший — "хімік-лаборант", який мав спеціальні знання синтезу хімічних речовин та навички з виготовлення амфетаміну та "Альфа-PVP", забезпечував виготовлення психотропів. Вони виготовляли та збували наркотики, використовуючи засоби конспірації — постійно змінювали номера телефонів, місця розташування нарколабораторій та використовували закриті канали зв’язку. А організатор навіть змінював власні анкетні дані.

Влітку 2021 року правоохоронці встановили місце розташування нарколабораторії у приватному будинку одного із сіл Київської області. Проте дізнавшись, що їх викрили, учасники угруповання підпалили лабораторію та тимчасово припинили злочинну діяльність. Проведена експертиза вилученого обладнання підтвердила, що там виготовляли заборонені наркотичні речовини.

Правоохоронці продовжували документувати вчинення злочинів і влітку 2022 року затримали "хіміка-лаборанта" з партією психотропів вартістю понад 50 млн грн. Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Однак, після зміни судом запобіжного заходу та внесення застави наприкінці минулого року він вийшов на свободу і разом зі своїми спільниками продовжив займатися протиправною діяльністю.

Генпрокуратура повідомила, що у квітні 2023 року правоохоронці затримали усіх членів наркоугруповання. Під час обшуків вилучили 3,5 кг "Альфа-PVP", майже 400 літрів прекурсорів та лабораторне обладнання. Також вилучено два автомобілі представницького класу, які вони використовували у злочинній діяльності.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад 7 млн грн. Наразі чоловікам повідомлено про підозру.

Кадри вилучених наркотичних засобів на Київщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Кадри вилучених наркотичних засобів на Київщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Кадри вилучених наркотичних засобів на Київщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Кадри вилучених наркотичних засобів на Київщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Кадри вилучених наркотичних засобів на Київщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що у Суворовському районі Одеси правоохоронці вилучили у 26-річної жінки 45 пакунків з метадоном. Затримана мала намір реалізувати їх одеситам.