В Казахстане экс-политик насмерть забил жену, — СМИ

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев. Фото: соцсети

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев обвиняется в том, что до смерти забил свою жену Салтанат Нукенову. В настоящее время в стране собираются подписи под петицией об усилении ответственности за насилие.

Об этом сообщают CentralAsia.Media и The.Village Казахстан.

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Сообщается, что инцидент произошел 9 ноября в одном из ресторанов Астаны. Экс-чиновник якобы оставил женщину умирать в одном из частных залов, поужинал в ресторане с братом и только тогда послал его проверить состояние пострадавшей и разрешил вызвать скорую. В то же время, по словам сестры погибшей, Самал Нукеновой, потерпевшая давно жаловалась на насилие со стороны мужа.

"На семейном мероприятии в сентябре Салтанат рассказала мне о психологическом насилии и что хочет уйти от Куандыка. Также говорила, что он не разрешал ей работать и никуда не отпускает", — говорит Нукенова.

Отмечается, что вместе с Бишимбаевым был арестован и его брат — владелец ресторана, где произошло убийство. Его подозревают в сокрытии преступления. По сведениям родственников погибшей, он видел избитую Нукенову еще живой, но даже не попытался спасти женщину.

Реакция президента и общества

Совещание президента страны Касым-Жомарта Токаева по поводу Бишимбаева. Фото: akorda.kz

Инцидент вызвал резонанс у граждан страны. Они зарегистрировали петицию против семейно-бытового насилия, в которой просят усилить наказание за насилие в отношении женщин и детей. К утру 15 ноября она набрала уже более 63 тысяч подписей.

В дело вмешался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он принял петицию от граждан и поручил руководительству МВД республики держать ситуацию под контролем и докладывать о принятых мерах безопасности в отношении Бишимбаева.

"Закон должен быть единым для всех. Справедливость в обществе — это солидарность граждан для укрепления законности. Справедливый Казахстан — это страна, где царят закон и порядок. Никакой статус не будет спасением для тех, кто поставит себя выше закона", — заявил Токаев.

Куандык Бишимбаев – что известно

Брифинг Куандыка Бишимбаева. Источник: sputnik.kz

Отметим, что Куандык Бишимбаев занимал должность министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года при правительстве экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. В январе 2017 года он был арестован по подозрению в коррупции в особо крупном размере, но через полтора года досрочно был выпущен из-под ареста.

Напомним, что ранее в Казахстане было выставлено на продажу более 100 советских истребителей. Также, по сообщению вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева, Казахстан запретил экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины, в том числе дронов и электрочипов.