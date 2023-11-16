В Казахстані експолітик насмерть забив дружину, — ЗМІ

Салтанат Нукенова та Куандик Бішимбаєв. Фото: соцмережі

Колишній міністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв звинувачується у тому, що до смерті забив свою дружину Салтанат Нукенову. Наразі в країні збирають підписи під петицією про посилення відповідальності за насилля.

Про це повідомляють CentralAsia.Media та The.Village Казахстан.

Читайте також:

Вбивство у Казахстані — що відомо

Повідомляється, що інцидент трапився 9 листопада в одному з ресторанів Астани. Ексчиновник начебто залишив жінку помирати в одному з приватних залів, повечеряв у ресторані з братом і лише тоді послав його перевірити стан постраждалої та дозволив викликати швидку. Водночас, за словами сестри загиблої Самал Нукенової, потерпіла давно скаржилась на насилля збоку чоловіка.

"На сімейному заході у вересні Салтанат розповіла мені про психологічне насильство і що хоче піти від Куандика. Також говорила, що він не дозволяв їй працювати та нікуди не відпускає", — каже Нукенова.

Зазначається, що разом з Бішимбаєвим було заарештовано і його брата — власника ресторану, де сталося вбивство. Його підозрюють у приховуванні злочину. За свідченнями родичів загиблої, він бачив побиту Нукенову ще живою, але навіть не спробував врятувати жінку.

Реакція президента та суспільства

Нарада президента країни Касим-Жомарта Токаєва з приводу Бішимбаєва. Фото: akorda.kz

Інцидент викликав резонанс серед громадян країни. Вони зареєстрували петицію проти сімейно-побутового насильства, в якій просять посилити покарання за насильство щодо жінок та дітей. На ранок 15 листопада вона набрала вже понад 63 тисячі підписів.

В справу втрутився і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він прийняв петицію від громадян та доручив керівницву МВС республіки тримати ситуацію під контролем та доповідати про прийняті заходи безпеки щодо Бішимбаєва.

"Закон має бути єдиним для всіх. Справедливість у суспільстві — це солідарність громадян задля зміцнення законності. Справедливий Казахстан — це країна, де панують закон та порядок. Жодний статус не буде порятунком для тих, хто поставить себе вище за закон", — заявив Токаєв.

Куандик Бішимбаєв — що відомо

Брифінг Куандика Бішимбаєва. Джерело: sputnik.kz

Відзначимо, що Куандик Бішимбаєв обіймав посаду міністра національної економіки Казахстану з травня до грудня 2016 року при уряді експрезидента країни Нурсултана Назарбаєва. У січні 2017 року його було заарештовано за підозрою у корупції в особливо великому розмірі, але через півтора року достроково випустили з-під арешту.

Нагадаємо, що раніше у Казахстані виставили на продаж понад 100 радянських винищувачів. Також, за повідомленням віцеміністра торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрата Торебаєва, Казахстан заборонив експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України, в тому числі — дронів та електрочипів.