Украинец, приговоренный к пожизненному, просит отправить его на фронт
Приговоренный к пожизненному заключению гражданин Украины попросил во время войны отправить его на фронт. Суд первой инстанции оставил это ходатайство без рассмотрения,
Об этом сообщил официальный сайт Хмельницкого апелляционного суда.
Из тюрьмы — на войну
Уроженец Хмельницкой области, которого в 1998 году приговорили к расстрелу, заменив в 2000-м этот приговор на пожизненное заключение, попросился на фронт.
Он был осужден сразу по четырем статьям старого Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5,6 ст. 19 (соучастие);
- п. а, г ст. 93 (преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах);
- ст. 69 (бандитизм),
- ч. 3 ст. 155-6 (незаконная торговая деятельность).
Недавно он попросил пересмотреть его приговор по причине появления в деле нового тома с доказательствами, которые, по словам преступника, могут его оправдать.
Но во время рассмотрения дела в Украине началась война, поэтому осужденный попросил на время действия военного положения изменить ему меру пресечения и отправить на фронт.
Его даже готова была взять на поруки одна из общественных организаций.
Решение суда
Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области, рассмотрев иск, отметил, что мужчина является не обвиняемым, к которому применяется мера пресечения, а осужденным, отбывающим наказание.
К нему не могут быть применены соответствующие нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следовательно, ходатайство осужденного к пожизненному заключению было оставлено без рассмотрения.
Впрочем, отмечается в сообщении, "решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд".
Напомним, на днях во Львове к пожизненному заключению приговорили парня, убившего студентку.