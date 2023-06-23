Украинец, приговоренный к пожизненному, просит отправить его на фронт

Колония для отбывания наказаний. Фото: Информационный портал Харьковской правозащитной группы

Приговоренный к пожизненному заключению гражданин Украины попросил во время войны отправить его на фронт. Суд первой инстанции оставил это ходатайство без рассмотрения,

Об этом сообщил официальный сайт Хмельницкого апелляционного суда.

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Из тюрьмы — на войну

Уроженец Хмельницкой области, которого в 1998 году приговорили к расстрелу, заменив в 2000-м этот приговор на пожизненное заключение, попросился на фронт.

Он был осужден сразу по четырем статьям старого Уголовного кодекса Украины:

ч. 5,6 ст. 19 (соучастие);

п. а, г ст. 93 (преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах);

ст. 69 (бандитизм),

ч. 3 ст. 155-6 (незаконная торговая деятельность).

Недавно он попросил пересмотреть его приговор по причине появления в деле нового тома с доказательствами, которые, по словам преступника, могут его оправдать.

Но во время рассмотрения дела в Украине началась война, поэтому осужденный попросил на время действия военного положения изменить ему меру пресечения и отправить на фронт.

Его даже готова была взять на поруки одна из общественных организаций.

Решение суда

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области, рассмотрев иск, отметил, что мужчина является не обвиняемым, к которому применяется мера пресечения, а осужденным, отбывающим наказание.

К нему не могут быть применены соответствующие нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следовательно, ходатайство осужденного к пожизненному заключению было оставлено без рассмотрения.

Впрочем, отмечается в сообщении, "решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд".

Напомним, на днях во Львове к пожизненному заключению приговорили парня, убившего студентку.