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Українець, засуджений до довічного, просить відправити його на фронт

23 червня 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українець, засуджений до довічного, просить відправити його на фронт
Колонія для відбування покарань. Фото: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Засуджений до довічного ув’язнення громадянин України попросив на час війни відправити його на фронт. Суд першої інстанції залишив це клопотання без розгляду,

Про це повідомив офіційний сайт Хмельницького апеляційного суду.

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Уродженець Хмельницької області, якого 1998 року засудили до розстрілу, замінивши 2000-го цей вирок на довічне ув’язнення, попросився на фронт.

Він був засуджений відразу за чотирма статтями старого Кримінального кодексу України:

  • ч. 5,6 ст. 19 (співучасть);
  • п. а, г ст. 93 (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах);
  • ст. 69 (бандитизм),
  • ч. 3 ст. 155-6 (незаконна торговельна діяльність).

Нещодавно він попросив переглянути його вирок через появу у справі нового тому з доказами, які, за словами злочинця, можуть його виправдати.

Але під час розгляду справи в Україні розпочалася війна, тож засуджений попросив на час дії воєнного стану змінити йому запобіжний захід і відправити на фронт.

Його навіть готова була взяти на поруки одна із громадських організацій.

Рішення суду

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області, розглянувши позов, зауважив, що чоловік є не обвинуваченим, до якого застосовується запобіжний захід, а засудженим, який відбуває покарання. 

Тож до нього не можуть бути застосовані відповідні норми Кримінально-процесуального кодексу України.

Отже, клопотання засудженого до довічного ув’язнення було залишене без розгляду.

Втім, зазначається у повідомленні, "ухвала не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду".

Нагадаємо, днями у Львові до довічного ув'язнення засудили хлопця, який вбив студентку.

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